От «СССР 2.0» до «Нации Z»

Фонд прогрессивной политики представил доклад «Образы будущего для России: сценарии, развилки и оценки», в рамках которого были смоделированы четыре линии развития страны после «крушения миропорядка». Наиболее вероятным эксперты считают сценарий «СССР 2.0» — попытку «воспроизведения советского опыта существования». Также Россия может пойти по пути «НЭП 2.0», стать «евразийским полюсом» или сосредоточиться на формировании «нации Z». Скорее всего, страну ждет смешение всех этих «образов», предупреждают политологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Представляя доклад на пресс-конференции 18 ноября, директор фонда Олег Бондаренко напомнил, что начало дискуссии вокруг «образа будущего» России положила статья начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева, в которой были предложены такие концепции, как «государство-роман», «Родина-мать с лазерным мечом», «пирожок» и другие (см. “Ъ” от 8 ноября). «Наш доклад построен по принципу дискуссии авторов»,— объяснил господин Бондаренко. В число этих авторов вошли также президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков и профессор РАНХиГС Сергей Серебренников.

«Наиболее напрашивающийся» сценарий — «СССР 2.0» — это замыкание государства в самом себе, рассказал господин Серебренников. Правда, создать «абсолютно закрытую» экономическую систему в современном мире невозможно, поэтому речь идет скорее о «самодостаточной» системе, какими, например, являются американская и китайская. По словам экономиста, воплотить этот «образ» в жизнь можно, преодолев структурные дисбалансы российской экономики: повысив производительность труда и введя госрегулирование цен. Для достижения технологического суверенитета придется легализовать промышленный шпионаж, отметил профессор, ведь он обеспечил бурное развитие китайской экономики. Сценарий предполагает глобальные инвестиции в инфраструктуру — «новые города, дороги и экосистемы, которые обеспечат занятость, рост населения и обратную релокацию».

Социальный контур «СССР 2.0» представляет собой возврат к советской системе образования и медицины, продолжил Сергей Серебренников: «Если границы будут закрыты для тех, кто желает лечиться в Европе, это даст импульс развитию отечественной медицины». Наконец, должны быть «отрефлексированы, легализованы и признаны» национальная культура и российская история, что приведет к появлению «новой самоидентичности». По мнению эксперта, в таком случае можно ждать «новых Шолоховых, Маяковских и Эйзенштейнов».

«НЭП 2.0» — это максимально пространный, но векторный «образ», противостоящий «новому Госплану», рассказал Илья Гращенков: «Если в первом случае нам опять нарисуют, сколько тонн галош и куда отгружать, то здесь все-таки остаются рыночные потребности, выбор между галошами и кроссовками». Российский рынок должен перестроиться с учетом трех составляющих — четвертой промышленной революции, технологического и научного сотрудничества со странами, для которых Россия может стать «маяком», а также нового отношения к людям. Воплотить этот «образ» в жизнь может «максимизация свободы внутри страны», считает политолог: «Чем больше на нас давят снаружи, пытаясь вогнать в автаркию, тем важнее либерализовать внутреннее пространство. Должен появиться класс свободных людей». Речь идет о «прогрессивных патриотах», которые «не стесняются критиковать государство», но при этом «предлагают и могут взять судьбу в свои руки», объяснил господин Гращенков.

«В "НЭП 2.0" важна идея справедливого капитализма — как потопаешь, так и полопаешь. Когда ты разрабатываешь технологию, ты должен понимать, станешь ли ты миллиардером или до конца дней будешь предлагать идеи в "шарашке", которые никогда не будут реализованы. Сейчас российский капитализм демонстрирует максимальную отчужденность: только ты что-то сделал — отжали. Или государство развило какие-то отрасли и никого туда не пускает»,— говорит Илья Гращенков.

Сценарий «евразийского полюса» имеет недостаток, поскольку на эту роль «очень серьезно претендует Китай», рассказал Олег Бондаренко. Чтобы конкурировать с ним, «очень важно иметь свою экономическую модель развития»: «Тогда наша страна может стать альтернативным центром, запрос на который есть в самых различных частях мира. Далеко не все хотят видеть одного и того же Микки-Мауса с разным цветом кожи и разрезом глаз». Этот «образ» опирается на идеологию традиционных ценностей, которые близки Азии, добавил политолог.

Наконец, самый «дискутабельный» сценарий — «Нация Z» — это вариант «нацбилдинга по-русски», продолжил Олег Бондаренко. Ключевым здесь должно стать «настоящее, а не декларативное постулирование семейных ценностей и стимулирование рождаемости». «Уровень разводов и абортов в нашей стране является самым высоким в Европе, поэтому начинать нужно с головы, создавать условия и атмосферу, чтобы Россия рожала, а не вымирала»,— пояснил эксперт. Также этот «образ» предполагает перспективу легализации оружия, национализацию элит и «русскую репатриацию». «Безусловно, уехавших нужно возвращать, это люди, умеющие работать головой, зарабатывать и придумывать. Но для этого нужно создать культ труда и честного успеха, чтобы страна могла собирать свои самолеты, а не только заниматься промышленным шпионажем и серым импортом»,— отметил господин Бондаренко.

Впрочем, не стоит полагать, что какой-то из представленных «образов» может быть воплощен в чистом виде, резюмировал Олег Бондаренко. По его мнению, Россию ждет «эклектическое сочетание» отдельных аспектов всех этих сценариев, из которых каждый может оказаться актуальным в тот или иной момент.

Андрей Прах