Управление мусульман обратилось в прокуратуру из-за закрытия центра в Котельниках

Духовное управление мусульман Московской области (ДУММО) обратилось в прокуратуру из-за закрытия мусульманского центра в Котельниках, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на председателя ДУММО муфтия Рушана Аббясова. Ранее следователи опечатали здание центра из-за расследования уголовного дела о халатности.

Как сообщили в ДУММО, 17 мая следователи из Люберец осмотрели и опечатали помещение, которое арендовала община. С того момента они потеряли возможность «вести свою уставную деятельность, в том числе проводить богослужения».

«С 17 мая и по сей день следователи, опечатавшие мусульманский центр в Котельниках, не назвали нам внятной причины своих действий, туманно ссылаясь на некое открытое уголовное дело. Не получив ответы о причинах происходящего, мусульмане Котельников, считая действия следователей неправомерными и ущемляющими права верующих, подали заявление в прокуратуру»,— сказал Рушан Аббясов в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, община арендовала помещение на законных основаниях. Ее не раз проверяли компетентные органы, которые не высказывали претензии к работе. Он также отметил, что центр занимался адаптацией трудовых мигрантов.

18 мая Главное следственное управление СКР по Московской области сообщило, что следователи после обращения граждан осмотрели помещение центра в рамках предварительного следствия по уголовному делу о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ). По факту была приостановлена деятельность центра, а также составлено 34 административных протокола. Было выявлено шесть нарушителей миграционного законодательства и восемь нарушителей ПДД.

MSK1 писал, что мечеть находилась в жилом доме. Местные жители жаловались на «засилье мигрантов», инициативная группа обращалась в полицию. В итоге мечеть была закрыта.

Олеся Павленко