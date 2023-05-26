Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы убийцу 8-летней школьницы из Тюмени

Московский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней Насти М. из Тюмени, сообщил СКР. Всего Бережному инкриминировали похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство (ч. 2 ст. 126, ч. 4 ст. 131, ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Бережной

Фото: Денис Моргунов / URA.RU / ТАСС Виталий Бережной

Фото: Денис Моргунов / URA.RU / ТАСС

Настя М. пропала 30 июня 2021 года. 19 августа ее тело обнаружили в коробке на берегу озера Оброчное в 2,5 км от ее дома. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в преступлении Виталий Бережной. Он дал признательные показания и был арестован. Позднее он заявил, что оговорил себя под пытками. Он также писал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказывал о нестыковках в своем деле.

В 2022 году его дело уже начинал рассматривать Тюменский облсуд с участием коллегии присяжных заседателей, однако она была распущена после сообщения в СМИ о вынесении оправдательного вердикта. Позже судья Тюменского облсуда Наталья Жукова, рассматривавшая дело Виталия Бережного, заявила о самоотводе. А дело попросили перенести для рассмотрения в другой регион.

23 мая коллегия присяжных заседателей Московского горсуда вынесла по уголовному делу Виталия Бережного обвинительный вердикт.

Илья Смирнов, Екатеринбург