Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве тюменской школьницы

Коллегия присяжных заседателей Московского горсуда вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки из Тюмени Насти М. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. На основании вердикта судом будет вынесен обвинительный приговор.

Виталий Бережной обвиняется в похищении человека, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве (ч.2 ст.126, ч.4 ст.131, ч.4 ст.132, ч.2 ст.105 УК РФ). По данным следствия, 30 июня 2021 года мужчина встретил девочку в подъезде жилого дома на ул. Судостроителей. Обманом он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру, где и совершил убийство.

Тело девочки Бережной герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года спрятал коробку с телом на берегу озера Оброчное. Погибшую нашли 19 августа. 25 августа сотрудники полиции задержали Виталия Бережного. Силовики сообщали, что на допросе он признался, что, в день исчезновения ребенка находился в алкогольном и наркотическом опьянении.

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