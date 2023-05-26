Число новостей в российских СМИ в 2022 году сократилось на 7%

Количество единиц новостного контента в России в прошлом году сократилось на 7%. Об этом рассказал директор по стратегическому развитию СКАН группы «Интерфакс» Юлия Михайлова на конференции «Медиапространство-2023: тренды и трансформации», организованной ИД «Коммерсантъ».

По ее словам, количество деловых и экономических новостей упало «гораздо сильнее», зато вырос объем общественно-политического контента. «По понятным причинам»,— добавила госпожа Михайлова.

В прошлом году изменился топ «генераторов повестки», продолжила она: «Количество новостей в федеральных источниках практически не изменилось, даже, наверное, упало. А вот региональные источники стали гораздо активнее». Представитель «Интерфакса» также рассказала, что во внутреннем индексе группы, который ранжирует источники новостей по «влиятельности медиаприсутствия», в 2022 году сменились лидеры.

«Традиционно топами этого рейтинга были информационные агентства — "РИА Новости", ТАСС, "Интерфакс". Теперь же в топе агрегаторы. Например, в топ-20 в прошлом году вырвался "Царьград-ТВ", что было достаточно неожиданно. Источники качественные — экономические ресурсы — резко потеряли в позициях»,— уточнила Юлия Михайлова.

По ее словам, люди не стали читать меньше СМИ, что фиксируют все «счетчики», но при этом самих людей, читающих СМИ, тоже больше не стало. «А вот аудитория Telegram выросла в разы. Если VK — самая крупная социальная сеть, и ее аудитория продолжает органически прирастать, то Telegram просто "выстрелил" в прошлом году. СМИ понимают, что происходит, и многие тоже завели свои каналы, однако у анонимных каналов охваты все-таки выше»,— подытожила госпожа Михайлова.