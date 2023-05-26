Группа «Агроэко» запустила в Воронежской области мясоперерабатывающее производство за 15 млрд рублей

Свиноводческая группа компаний «Агроэко» 26 мая запустила цехи обвалки и потребительской упаковки мясоперерабатывающего комплекса в Павловском районе Воронежской области — вторую и завершающую очередь проекта общей стоимостью 15, 1 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в финансировавшем строительство предприятия на 80% Россельхозбанке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Агроэко» строила завод в Павловском районе с 2019 года. В ноябре 2022-го была запущена первая очередь — цех предубойного содержания и убоя. После выхода на полную мощность планируется, что производство будет перерабатывать 3,8 млн голов свиней в год или 600 в час, а реализация готовой продукции превысит 300 тыс. т. С выходом на полную загрузку на предприятии должны работать более 3,5 тыс. сотрудников.

В «Россельхозбанке» подчеркнули, что таким образом «Агроэко» «завершает создание вертикально интегрированного холдинга в свиноводстве, работающего от производства комбикормов до переработки и упаковки собственной продукции». По оценке банка, к 2024 году доля продаж группой упакованной продукции составит 76% от общего объема производства: «"Агроэко" полноценно выйдет в розничную торговлю свининой».

Подробнее об инвестпроекте — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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