Нерезиденты за год провели около 200 сделок по продаже активов в РФ

За период с марта 2022 года по март 2023-го проведено около 200 сделок по выходу иностранных инвесторов из российских активов. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. ЦБ участвует в рассмотрении заявок, поступающих в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

«Российские потребители испытали влияние выхода с российского рынка крупных западных игроков из сферы общественного питания, розничной торговли одеждой, мебелью и бытовыми товарами. Это, в свою очередь, негативно повлияло на рынок коммерческой недвижимости. На российский рынок сильный эффект оказал выход некоторых международных автомобильных концернов. Ряд значительных по объему сделок совершался в сфере машиностроения и химической промышленности»,— перечислено в обзоре.

В масштабах экономики влияние продажи иностранцами своих дочерних российских компаний «невелико», констатирует ЦБ. При этом лишь 20% от общего числа сделок были связаны с продажей нерезидентами крупных активов (свыше $100 млн). «Среди одобренных с октября 2022 года сделок всего пять предполагали фактические выплаты нерезидентам на сумму свыше $400 млн»,— отмечает регулятор.

Ранее одним из условий для разрешения подобного рода сделок с недружественными нерезидентами было введено обязательство добровольно направлять в российский бюджет денежные средства в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости активов из отчета об оценке. А если продажа актива проходит с дисконтом более 90%,— то не менее 10% от его рыночной стоимости.

Как отмечается в обзоре, отдельное внимание уделяется вопросам финансирования подобных сделок в контексте возможного повышения долговой нагрузки корпоративного сектора и рисков для банков, а также вопросам влияния этих сделок на волатильность внутреннего валютного рынка.

По оценке аудиторско-консалтинговой компании Kept, в 2022 году в России всего было совершено 686 сделок M&A на общую сумму $60,7 млрд. При этом, по их оценке, по сумме сделок 28,6% пришлось на сделки по выходу из российского бизнеса. По оценке агентства AK&M, в январе—марте текущего года состоялось шесть сделок иностранных инвесторов с российскими активами на сумму $116 млн.

Ольга Шерункова