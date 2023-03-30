Песни и пляски дефицита

Дебют Кирилла Серебренникова, возвращение редких опер, первые шаги собственной штатной оперной труппы, ставка на большую классику в балете и борьба с инфляцией — таковы главные планы Парижской оперы на грядущий сезон 23/24, объявленные на пресс-конференции в Studio Opera Bastille. Комментирует Мария Сидельникова.

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Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Кирилл Серебренников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Во главе Парижской оперы образовался мужской триумвират: генеральный директор Алексанр Неф, музыкальный худрук Густаво Дудамель (это их третий совместный сезон) и худрук балета Хосе Мартинес, заступивший на пост в прошлом декабре. Впервые они собрались на публике все вместе и в обновленном составе, явив прессе новое лицо Парижской оперы: трое иностранцев, трое мужчин, что несколько противоречит изначальному курсу господина Нефа на гендерный баланс, но в общем сегодня есть проблемы и понасущнее.

Главные — инфляция и повышение цен на электроэнергию, которые наложились на последствия забастовок и ковидных простоев. Как следствие, в бюджете Оперы образовался дефицит €9,6 млн.

Восполнять его собираются повышением цен на билеты, коснется оно главным образом высших категорий (до €170 будут доходить цены на такие кассовые балеты, как «Жизель»). Однако пятипроцентное повышение, по мнению генерального директора, это гуманно, учитывая движение инфляции к 10%. Что же касается низших категорий, то тут будут брать диверсификацией, чтобы привлечь еще больше новой публики.

Другой пункт пополнения бюджета — расширение предложений для меценатов и партнерские программы. За последний год на какие только спонсорские па-де-де не шла Опера — от возможности поспать во Дворце Гарнье с airbnb и провести день с Густаво Дудамелем и Уго Маршаном (в одной ценовой категории — €20–30 тыс.) до круизов опять же в компании балетных этуалей на борту. Но в «хрупком экономическом контексте» Александр Неф все же приветствовал возвращение публики и туристов (визиты в Opera Garnier — существенная часть годового дохода театра) и в целом был настроен оптимистично.

По традиции начали с объявления оперных планов. В сезоне 2023/2024 нас ждут 20 названий, 8 из них — премьеры. Сквозная линия — редкие произведения, сильные героини, герои и антигерои в мировом репертуаре от XVII века до совсем свежих сочинений, как, например, «Ангел-истребитель» Томаса Адеса, опера 2016 года (по мотивам одноименного фильма Бунюэля) в новом прочтении Каликсто Бийето. Сезон начнется с двух козырей: немец Клаус Гут представит свою версию «Дон Жуана» Моцарта, ставшую уже классикой после премьеры в Зальцбурге в 2008 году (дирижер — Александер Содди). Следом придет черед дебютанта в Парижской опере — Кирилла Серебренникова.

«Один из самых смелых режиссеров современной сцены», как охарактеризовал его господин Неф, поставит вагнеровского «Лоэнгрина», «чьи отсылки к войне и завоеваниям резонируют с сегодняшней ситуацией».

«Мы работаем над оперным блокбастером. Это масштабная постановка с большим количеством людей на сцене, которые должны будут играть в довольно сложных, тяжелых условиях, и причины, почему они это делают, тоже очень сложные и сильные… Здесь есть вопросы судьбы, крови, любви, конечно же, безумия, предательства и все это во время войны… Для меня главное в этой опере — это природа человека, насколько она переменчива, гибка, сложна. Давайте попробуем нырнуть и погрузиться в этот очень темный, но очень захватывающий мир»,— сказал Серебренников в видеоинтервью. За дирижерский пульт встанет маэстро Дудамель, в заглавной партии — польский тенор Петр Бечала, партию Эльзы поделят дебютантки в Опере Йоханни ван Оострум и Шинейд Кэмпбелл-Уоллес, Ортруды — Нина Штемме и Екатерина Губанова.

Если вопросов к Серебренникову нет, он во Франции сегодня в фаворе (только-только закончились парижские гастроли «Черного монаха» в Шатле — при неравной критике, но с полным аншлагом, а в кинотеатрах прошла «Жена Чайковского»), то вопрос о присутствии русских артистов все же возник. В «Дон Кихоте» Жюля Массне, который после 20 лет отсутствия возвращается в репертуар Оперы в новой постановке Дамиано Микьелетто, музыкальный руководитель — Михаил Татарников, в заглавной партии заявлен Ильдар Абдразаков. В «Адриенне Лекуврёр» Франческо Чилеа обещаны Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Екатерина Семенчук.

Господин Неф признал, что тема эта очень щепетильная: речь идет о том, что гости должны разделять ценности и взгляды Парижской оперы, и это касается в той же мере и артистов других национальностей. «Нельзя наказывать невиновных»,— дипломатично заключил он.

Среди меломанских редкостей предстоящего сезона — «Беатриче ди Тенда» Винченцо Беллини. Свою давнюю мечту поставить этот чудный образчик бельканто осуществит Питер Селларс, американское сопрано Тамара Уилсон исполнит заглавную партию, британец Марк Уигглсворт встанет за дирижерский пульт. «Весталка» Гаспаре Спонтини впервые с 1857 года вернется на парижскую сцену (видевшую премьеру этой оперы в 1807-м) с дуэтом режиссера Лидии Штайер и южноафриканского сопрано Эльзы ван ден Хевер, которые зарекомендовали себя в этом сезоне в «Саломее». В историческом соперничестве итальянского и французского репертуара итальянцы все-таки пользуются у французов большим спросом, признал Александр Неф (итальянские премьеры дополнятся возобновлениями хитов, бесперебойно обеспечивающих кассу,— «Травиата», «Симон Бокканегра», «Турандот», «Дон Паскуале»).

Но над популяризацией французской оперы гендиректор тоже работает. «Медея» Марк-Антуана Шарпантье, выпущенная еще в Королевской академии музыки аж в 1693 году, спустя три века вернется на сцену Гарнье с главными специалистами по французскому барокко Les Arts Florissants и Уильямом Кристи. Шотландский режиссер Дэвид Маквикар перенесет действие греческой трагедии во времена Второй мировой войны, чтобы было еще страшнее. А для роли Медеи маэстро Кристи выбрал свою питомицу, юную меццо-сопрано Леа Десандр, чтобы предложить иной взгляд на образ матери-детоубийцы.

Дебютным сезон станет и для новой труппы штатных певцов, созданной на базе Парижской оперы. Это было одним из ключевых предвыборных обещаний Александра Нефа. 15 артистов (половина уже отобраны в октябре 2022 года, следующий тур прослушиваний состоится вот-вот) будут задействованы во всех репертуарных спектаклях.

Балетную программу 2023/24 распланировала еще Орели Дюпон (о ее отставке «Ъ» писал 17 июня 2022 года), но принявший эстафету Хосе Мартинес внес коррективы, «чтобы обозначить важное для меня равновесие между традициями и современностью», пояснил худрук, уже не раз высказывающий свою приверженность классике. В итоге последняя и перевесила.

Под занавес сезона Мартинес добавил «Лебединое озеро» Чайковского — лучший способ борьбы с любой инфляцией. Но есть для этого и творческие резонные аргументы. В феврале труппа везет нуреевский балет на гастроли в Японию, в рамках оптимизации творческих сил — спектакль все равно готов и отрепетирован — Мартинес и включил его в парижский сезон. Кроме того, этуаль Мартинес, сам выросший на белой классике из репертуара Оперы, считает, что это отличная возможность для артистов труппы оттачивать балетное мастерство и расти. Дело за их желанием.

Вместе с «Лебединым» в предстоящем сезоне аж пять больших классических балетов — такого давно не было.

Праздничный декабрь пройдет под «Щелкунчика»: последний раз любимую балетную сказку всех народов в Парижской опере давали в 2014 году. «Тщетная предосторожность» Аштона и нуреевский «Дон Кихот» запрограммированы один за другим на март-апрель. Мартинес заверил, что впредь будет разводить большие балеты, чтобы не испытывать дефицита кадров, который мы наблюдали в этом сезоне. Вновь возобновят «Жизель», и здесь аргументом стало желание этуали Мириам Ульд-Брахам проститься со сценой именно в этой партии.

Мировых премьер всего две и умещаются они в один вечер, открывающий сезон. Три женщины, три континента, три разные истории — по почерку моментально узнается рука Орели Дюпон. Француженка Марьон Мотан, танцовщица хип-хопа, которую широкий зритель мог видеть в клипах Робби Уильямса или Stromae, дебютирует в Опере с нарративным сочинением на музыку гитариста-самоучки и композитора Мики Луны, страстного поклонника и классического рока, и классической музыки. Завязка сюжета «Последнего звонка» — телефонный звонок, оповещающий о смерти близкого. Вокруг этого внезапного исчезновения и развивается спектакль для 15 артистов.

Вторая дебютантка — китаянка Се Синь, «первая в истории Оперы», как заверила Орели Дюпон. Современный танец в Китае начал складываться только в конце 1980-х, и Се Синь — одна из активных участниц тамошней сцены. «Горизонт» — балет абстрактный, плод ее наблюдений за рассветами и закатами, движением вверх и вниз, реальным и призрачным; «это что-то, что мы не можем точно определить», не совсем исчерпывающе объясняет хореограф. Таких постановок, щедро заказанных Дюпон новобранцам, мы видели в этом сезоне уже как минимум две. В финале этой женской программы — абсолютный хит Оперы «The Season`s Canon» Кристал Пайт.

В новом сезоне на сцену Оперы вернутся балеты Иржи Килиана, забытого со времен правления Брижит Лефевр. «Шесть танцев» (1986) и «Маленькая смерть» (1991) на музыку Моцарта, неразлучные шедевры чешского мэтра наконец-то войдут в репертуар парижан. Вечер дополнят «Боги и собаки» (2009) и «Stepping stones» (1991) на музыку Кейджа и Веберна. Килиана же Хосе Мартинес выбрал в качестве вдохновения для своих будущих директорских планов, а именно — для заказа пуантовых балетов на современные темы и современным хореографам. Завершат картину парижских балетных премьер сезона «Sadeh 21» Охада Наарина и «Синяя Борода» Пины Бауш. По словам Мартинеса, кастинги только-только объявили, а желающих их пройти уже набралось 90 человек. Осталось пожелать, чтобы на «Лебединое» и «Жизель» очереди были не меньше.