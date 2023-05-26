Мэр Рязани Елена Сорокина подала в отставку

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 29 мая покинет свою должность. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Причину ухода госпожа Сорокина не уточнила. На ближайшем заседании городской думы на должность исполняющего обязанности мэра Рязани предложат первого замглавы администрации города Виталия Артемова.

«В понедельник, 29 мая, последний день моей работы в должности главы администрации города Рязани. Это была не просто работа. Это была очень важная часть моей жизни... В своей дальнейшей работе приложу все силы на благо развития региона»,— написала госпожа Сорокина.

В своем сообщении Елена Сорокина выразила благодарность сотрудникам рязанской мэрии, региональному правительству, организациям и компаниям, а также «неравнодушным рязанцам». «Вместе прошли через трудные времена: пережили ковид, чрезвычайные ситуации, пожары и многое другое»,— заключила она.

Губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил, что заявление об увольнении госпожа Сорокина написала сегодня, 26 мая. Он также сообщил, что на должность первого заместителя главы администрации Рязани назначен Виталий Артемов. «Прошу депутатов поддержать кандидатуру Виталия Евгеньевича на должность исполняющего обязанности главы администрации Рязани на ближайшем заседании городской думы»,— добавил он.

С 2013-го по сентябрь 2017-го Елена Сорокина занимала должность замминистра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. В ноябре 2017-го госпожа Сорокина стала замглавы администрации Рязани. Мэром Рязани она назначена в сентябре 2019 года.

Виталий Артемов — бывший мэр Рязани. Пост главы администрации он занимал в 2010–2014 годах.

Ранее сегодня о намерении покинуть должность сообщил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, причиной стал переход на новое место работы. Глава региона Александр Бречалов рассказал журналистам, что господину Бекмеметьеву поступило «очень серьезное предложение».

Милена Костерева