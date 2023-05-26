Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев покинет пост ради «серьезного предложения» о работе

Глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев сообщил о решении покинуть пост по собственному желанию. Причиной стал переход на новое место работы, рассказал он в своем Telegram. Руководитель региона Александр Бречалов рассказал журналистам, что господину Бекмеметьеву поступило «очень серьезное предложение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Господин Бекмеметьев отметил, что за время своей работы прикладывал усилия для строительства социальных объектов, благоустройства и ремонта дворов, дорог и тротуаров. «Не все получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо города и его жителей»,— заявил глава города.

«Я всегда отношусь с позитивом и пониманием, когда человек хочет реализовать себя в каком-то более интересном проекте. В любом случае хочу подчеркнуть роль Олега Бекмеметьева и для Ижевска, и для Удмуртии в целом. Не скажу, что все получилось, но точно содержание города стало лучше»,— заявил глава республики Александр Бречалов.

Вместе с тем, по словам Александра Бречалова, после ухода с поста Олег Бекмеметьев будет участвовать в формировании следующей команды.

В настоящее время решается вопрос о том, кто займет пост руководителя города. «И, к слову, кто будет следующим градоначальником, сейчас будем очень активно обсуждать и с депутатами, и с предпринимательским сообществом»,— отметил глава Удмуртии.

Олег Бекмеметьев стал главой Ижевска в 2018 году, а прежде возглавлял Глазов. До этого он работал на Чепецком механическом заводе, где прошел путь от инженера-технолога до заместителя гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям.

Софья Лямина, Ижевск