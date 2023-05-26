Глава Удмуртии: Олегу Бекмеметьеву поступило «очень серьезное предложение» о новой работе

Олегу Бекмеметьеву, принявшему решение покинуть пост главы столицы Удмуртии, поступило «очень серьезное предложение». Однако будущее место работы не раскрывается. Об этом журналистам рассказал глава региона Александр Бречалов.

«Я всегда отношусь с позитивом и пониманием, когда человек хочет реализовать себя в каком-то более интересном проекте. В любом случае, хочу подчеркнуть роль Олега Бекмеметьева и для Ижевска, и для Удмуртии в целом»,— отметил глава региона.

Вместе с тем господин Бречалов рассказал, что благодаря участию Олега Бекмеметеьва удалось реализовать «большое количество очень сложных проектов», в том числе речь шла о сделке по отчуждению имущества городских электросетей. Глава Удмуртии также напомнил, как в 2017 году был снег, который городское хозяйство не считало необходимым вывозить, потому что «все растает по весне». «Не скажу, что у Олега Бекмеметьева все получилось, но точно содержание города стало лучше»,— заявил глава республики.

«Да, Олег Бекмеметьев остается в команде, в моей команде, я благодарен за то, что он сделал. И, к слову, кто будет следующим градоначальником, сейчас будем очень активно обсуждать и с депутатами, и с предпринимательским сообществом. Но он будет участвовать при формировании в следующей команде»,— подчеркнул Александр Бречалов.