«Новый порядок ускорит процесс ликвидации для малого и среднего бизнеса»

С 1 июля 2023 года в России вступает в силу закон, который упростит порядок исключения юридического лица — субъекта малого и среднего предпринимательства, из единого государственного реестра по решению учредителей. По новым правилам, исключиться из ЕГРЮЛ можно будет по заявлению в налоговую инспекцию. В нем нужно подтвердить, что компания погасила долги и сдала отчетность. Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева считает, что законопроект сократит сроки ликвидации организаций малого и среднего бизнеса.



Зоя Галеева

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«Принятый в третьем чтении законопроект предоставляет организациям — субъектам малого и среднего предпринимательства возможность воспользоваться упрощенной процедурой ликвидации. Вместо предусмотренного общего порядка ликвидации учредители смогут направить в регистрирующий орган заявление об исключении организации из ЕГРЮЛ при соблюдении установленных законом требований.

Общий порядок ликвидации юридического лица предусматривает обязанность по назначению ликвидационной комиссии (ликвидатора), которая осуществляет управление делами общества с момента принятия решения о ликвидации до ее завершения. При этом фактически закон не предусматривает для участников и организации каких-либо требований для начала ликвидации, достаточным является наличие волеизъявления участников.

Таким образом, ликвидационная комиссия после принятия решения о ликвидации осуществляет мероприятия по прекращению деятельности компании, составлению ликвидационных балансов, реализации имущества и проведению расчетов с кредиторами. Порядок ликвидации не отличался для субъектов малого и среднего бизнеса и иных организаций, однако, зачастую, для небольших организаций общий порядок был излишним.

Законопроект фактически перераспределяет обязанность проведения ликвидационных мероприятий с ликвидатора на руководителя организации. Также меняется период проведения ликвидационных мероприятий: уже на дату подачи заявления организация должна провести все расчеты с кредиторами, работниками и налоговым органом и не иметь на балансе недвижимое имущество и транспортные средства.

После получения заявления участников при соответствии общества критериям закона регистрирующий орган вносит запись о предстоящем исключении общества из ЕГРЮЛ и после истечения установленного срока, если общество соответствует критериям закона и не были представлены возражения против его исключения, вносит запись об исключении общества из ЕГРЮЛ.

Новый порядок позволит ускорить процесс ликвидации для малого и среднего бизнеса. Обеспечив реализацию имущества и добросовестно проведя расчеты с кредиторами и расчеты по налогам, единственным необходимым элементом ликвидации для такой организации будет внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ о ликвидации организации.

В то же время для недопущения злоупотреблений со стороны участников организации и в целях защиты прав третьих лиц законопроект также предусматривает трехмесячный период с даты подачи заявления участниками, в течение которого заинтересованные лица могут обратиться с возражениями против исключения организации из ЕГРЮЛ, если их права затрагиваются таким исключением.

Представляется, что законопроект позволит сократить сроки ликвидации для малого и среднего бизнеса и сократит расходы на ее проведение. Упрощенный порядок может быть использован для недобросовестных действий, в связи с чем регистрирующему органу необходимо осуществлять достаточный контроль за такими обществами, а кредиторам — следить за статусом своих контрагентов».

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