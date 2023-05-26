Оценку ущерба от взрыва в Краснодаре проведут после работы спецслужб

Оценку ущерба от взрыва в Краснодаре проведут по окончании работы специальных служб на улице Гаражной. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

«С улицы можно посчитать пока только окна, их около двух десятков. Заменим в кратчайшие сроки»,— говорится в сообщении.

Господин Наумов отметил, что находится в постоянном контакте с жителями поврежденных домов.

В результате хлопка, произошедшего ранним утром 26 мая на улице Морской, пострадали офисное здание и жилой дом. На улице Гаражной, расположенной поблизости, из-за взрыва выбило окна. В результате происшествия была повреждена кровля частного дома. В соцсетях появились сообщения, что причиной хлопка стал беспилотник, но официально эту информацию пока не подтверждают.

Анастасия Донскова

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