Власти Краснодара сообщили о хлопке в центре города, повреждены офисное здание и дома

Хлопок раздался в 4:17 на улице Морской в Краснодара. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На место происшествия прибыл глава Краснодара Евгений Наумов.

«Нахожусь на улице Морской. Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что на соседней улице Гаражной повыбивало окна в пятиэтажке, в рядом стоящем частном доме повреждена кровля.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы. Мэр Краснодара отмечает, что причина произошедшего устанавливается. Жители Краснодара сообщают о работе системы ПВО над городом. В соцсетях появляются фото и видео якобы беспилотника.

Наталья Решетняк

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