Власти Краснодара сообщили о хлопке в центре города, повреждены офисное здание и дома

Хлопок раздался в 4:17 на улице Морской в Краснодара. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
На место происшествия прибыл глава Краснодара Евгений Наумов.
«Нахожусь на улице Морской. Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет»,— говорится в сообщении.
Уточняется, что на соседней улице Гаражной повыбивало окна в пятиэтажке, в рядом стоящем частном доме повреждена кровля.
В настоящий момент на месте работают экстренные службы. Мэр Краснодара отмечает, что причина произошедшего устанавливается. Жители Краснодара сообщают о работе системы ПВО над городом. В соцсетях появляются фото и видео якобы беспилотника.
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