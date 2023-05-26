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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 мая

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

8:32. С 6:30 утра пятницы, 26 мая, ВСУ вновь обстреливают территорию Грайворонского городского округа Белгородской области, которая в начале недели была атакована украинскими диверсантами. Под огнем село Глотово и сам город Грайворон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, в Грайвороне снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. В четырех частных домах посечены заборы и выбиты окна, разрушена летняя веранда. В одном магазине также выбиты окна. Осколками снаряда посекло автомобиль. «Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам»,— заверил глава регион

8:02. Ночь с четверга на пятницу в Белгородской области «прошла достаточно спокойно» по сравнению с «предыдущими», сообщил в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Да, были обстрелы: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа. Обошлось, слава богу, без жертв и пострадавших»,— рассказал глава регионе.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 мая

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