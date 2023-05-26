Диверсанты расстреляли командира группы теробороны в Белгородской области

Спустя пять дней после атаки украинской диверсионно-разведовательной группы (ДРГ) на Грайворонский городской округ Белгородской области выяснилось, что единственный погибший во время инцидента житель не скончался от осколочного ранения, а был застрелен в голову. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

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Погибшим был Юрий Горевой, командир отделения Преображенског батальона территориальной обороны Белгородской области

Губернатор охарактеризовал его расстрел как убийство «мирного жителя» — участники теробороны в регионе не вооружены, не имеют статуса военнослужащих, а их группы фактически не являются подразделением для ведения боевых действий. У погибшего осталась несовершеннолетняя дочь. «Никогда не забудем это имя, оно всегда будет в наших сердцах, вечная ему память»,— сказал губернатор.

«Так как он не военнослужащий, ему не положены федеральные выплаты. Но мы из областного бюджета, как и всем военным выплатим 3 млн руб. Его дочери мы будем, как и всем другим детям погибших членов самообороны, до 21 года выплачивать 50 тыс. руб. в месяц»,— сообщил губернатор.

В понедельник, напомним, Белгородская область пережила первое за полтора года спецоперации сравнительно крупное вторжение с Украины. На территорию Грайворонского округа через границу прорвалась диверсионно-разведывательная группа. Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены порядка 500 домов дома, здания детского сада и администрации, ранены 13 мирных жителей, один из них погиб. Власти ввели в области режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен после «ликвидации» диверсантов сутки спустя.

После инцидента региональные чиновники ищут законные способы вооружить 3 тыс. народных дружинников. Из них сформированы семь батальонов, как рассказывал губернатор, «вдоль границы»: «Они тренируются с прошлого ноября, уже боеспособные единицы, одеты в форму, предоставлено снаряжение». Но «в соответствии с действующим законодательством вопрос с оружием пока не решен».

Подробнее об обстоятельствах произошедшего — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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