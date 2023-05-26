Зампред ЦБ Заботкин: вводить дополнительные ограничения на валютные сбережения не планируется

Центробанк (ЦБ) считает плавающий курс рубля эффективным механизмом устойчивости экономики, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, государство не планирует вводить новые ограничения на распоряжение валютными сбережениями россиян.

Господин Заботкин сказал, что обменный курс рубля останется плавающим и «будет отражать баланс спроса и предложения». Как он считает, это «является очень важным механизмом, который дает гибкость для подстройки экономики к изменениям внешних факторов».

«Никаких (новых.— "Ъ") ограничений на распоряжение валютными сбережениями государство накладывать не намерено»,— сообщил Алексей Заботкин на брифинге в Нижнем Новгороде (цитата по ТАСС).

В марте 2022 года ЦБ ограничил выдачу иностранной валюты с действующих вкладов суммой $10 тыс. на полгода, до 9 сентября. Позднее регулятор еще дважды продлил эти ограничения: сначала до 9 марта 2023 года, потом до 9 сентября. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, что это связано с введенным в рамках санкций запретом на ввоз в страну банкнот долларов и евро. Банки в РФ стали вводить комиссии за хранение валюты на счетах.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Рубль идет своим курсом».

Лаура Кеффер