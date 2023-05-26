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Небесная благотворительность

1 июня исполняется 15 лет проекту ПАО «Аэрофлот» «Мили милосердия»

Программа «Аэрофлот Бонус», в рамках которой пассажиры смогли копить мили за полеты, была запущена в 1999 году. В 2008-м, в День защиты детей, стартовал проект «Мили милосердия», который дал возможность переводить накопленные мили на перелеты в помощь детям, семьям которых нечем платить за билеты. Сейчас поделиться милями может пассажир, на счету у которого их не менее 3 тыс. «Аэрофлот» сотрудничает с шестью благотворительными фондами: пять помогают тяжелобольным детям («Подари жизнь», Русфонд, «Линия жизни», «Шаг вместе» и Фонд Константина Хабенского) и один — одаренным: Фонд Владимира Спивакова. За 15 лет пассажиры перечислили в фонды больше 1,6 млрд миль, часть из них была удвоена авиакомпанией. Всего удалось оформить свыше 50 тыс. билетов — детям и их сопровождающим.

Сумма, необходимая ребенку и сопровождающему его взрослому на поездку в клинику, иногда ненамного меньше платы за само лечение. Еще полгода назад право на оплачиваемый государством перелет туда и обратно имели дети с инвалидностью, связанной с заболеваниями или травмами спинного мозга. И дети-инвалиды, либо проживающие в Дальневосточном федеральном округе и на территориях, где нет железнодорожного сообщения, либо в случае, если лететь дешевле, чем ехать (билеты на поезд оплачиваются). С 1 января 2023 года бесплатные перелеты до места лечения и обратно стали возможны и для ребят с онко-, гематологическими, иммунными болезнями, хронической почечной недостаточностью (на диализе) — но только если поездом дорога в один конец занимает больше 12 часов или превышает 1 тыс. километров. Долгая дорога для них попросту опасна. Во всех остальных случаях семьям приходится платить за билеты самостоятельно, хотя ситуация может быть не менее сложной, пусть у ребенка и другой диагноз.

Русфонд присоединился к проекту «Мили милосердия» в апреле 2010 года. Наши дети летают в Москву на курсовое лечение ДЦП и несовершенного остеогенеза, в Ярославль — на ортопедические операции и лечение косолапости, в Москву, Новосибирск и Петербург — на хирургическое лечение сколиозов, в Томск, Москву, Петербург, Самару, Стамбул — с пороками сердца. В Стамбул — чтобы там пересесть на рейс в Италию или Испанию. В допандемийные времена, когда Русфонд был в состоянии оплачивать зарубежное лечение в Германии, Швейцарии, Японии, дети летали туда за бионическими протезами рук и ног, лечением и обследованиями по поводу тяжелых сердечных патологий, опухолей глаз и головного мозга.

За 13 лет сотрудничества с «Аэрофлотом» через Русфонд было заказано 2417 билетов. По идее, цифра должна быть кратна двум: один ребенок и один взрослый, но, когда матери, летящей со старшим в клинику, не с кем было оставить младшего — авиакомпания шла навстречу и выделяла три билета. Если ребенка могли транспортировать только на носилках, на благотворительные мили закупали четыре билета (или пять): три на носилки, один для мамы и один для врача. Родителю с малышом до двух лет заказывали один билет. Если перелет долгий — старались два: провести несколько часов подряд с ребенком на руках тяжело, а на двух местах можно устроиться поудобнее.

Обратиться в Русфонд за помощью в оформлении билетов за мили могут не только семьи наших подопечных. Главное — написать письмо с просьбой и выслать документы на rusfond@rusfond.ru заблаговременно, месяца за полтора до полета, чтобы координатор проекта в фонде смогла подобрать подходящий рейс. И чтобы ничто не помешало успеть на самолет.

Елена Морозова, корреспондент Русфонда

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