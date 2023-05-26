В ожиданиях компаний поубавилось оптимизма

Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России (отражает фактические и ожидаемые изменения производства и спроса в основных секторах экономики) в мае снизился до 7,9 пункта после апрельского максимального за последнее десятилетие значения в 9,4 пункта. При этом индекс все же остался выше уровня марта.

Индекс текущего состояния бизнес-климата (определяется как изменение спроса и выпуска за месяц) снизился с апрельских 3,4 пункта до 2,3 пункта в мае, а индекс краткосрочных ожиданий (фиксирует изменения спроса и выпуска в ближайший квартал) опустился с 15,6 до 13,6 пункта (см. график).

Динамика оценок текущих условий ведения бизнеса в отраслевом разрезе неоднородна. По сравнению с апрелем значение индексов уменьшилось в сфере услуг, промышленном производстве и сельском хозяйстве. Текущие оценки производства продолжили расти и находились вблизи максимальных значений в таких секторах, как строительство, транспортировка и хранение. Наиболее заметное сокращение спроса зафиксировано в добыче полезных ископаемых, в оптовой торговле, а также в обеспечении электроэнергией, газом и паром. Рос спрос в строительстве, а также в сфере транспортировки и хранения. Его сжатие немного замедлилось в розничной торговле и сельском хозяйстве.

Ожидания компаний менее позитивны, чем месяцем ранее (это их первое ухудшение в этом году). Заметнее всего оптимизм снизился в торговле и сфере услуг. В то же время улучшение ожиданий отмечено в обработке, а наибольший позитив сохранился у производителей инвестиционных товаров. Ухудшение динамики показателя наблюдалось в большинстве отраслей — за исключением стройки и транспорта. Слабой и ухудшающейся остается ситуация в добывающих отраслях. Производственные ожидания неизменно высоки в производстве потребительских и инвестиционных товаров. Снижение оптимизма относительно будущего спроса заметнее всего в добыче из-за экспортного эмбарго и действия ценового потолка на поставки, а в оптовой и розничной торговле — из-за умеренной потребительской активности, отмечают в ЦБ.

На этом фоне издержки предприятий в мае, как и в апреле, в целом по экономике увеличились (прежде всего, в строительстве и в торговле), а ценовые ожидания снизились после роста в предыдущие два месяца (см. “Ъ” от 25 мая).

Артем Чугунов