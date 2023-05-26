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Коммерсантъ FM
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Суд пожалел дезертира

За побег от СВО ему дали 5 лет вместо 15

В Новосибирске военсуд вынес приговор 25-летнему мобилизованному Владимиру Константинову. Как указывается в деле, 29 декабря прошлого года накануне отправки в зону специальной военной операции (СВО) рядовой сбежал из учебного палаточного лагеря, развернутого для мобилизованных бойцов рядом с военным училищем. Солдат поймал такси и поехал к семье. В январе военнослужащий сдался властям, заявив на допросе, что «лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт». За дезертирство ему грозило 15 лет, но суд ограничился пятилетним наказанием. Аналогичная судебная практика наблюдается и по делам об оставлении места службы в период мобилизации или боевых действий.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Завершился судебный процесс над рядовым из Новосибирской области Владимиром Константиновым, который обвинялся в дезертирстве в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК РФ).

Осенью прошлого года, по данным источников «Ъ-Сибирь», Владимира Константинова призвали в армию в рамках частичной мобилизации. Срочную службу он проходил в 2016–2017 годах в одной из воинских частей Приморья. До мобилизации он проживал в Черепановском районе Новосибирской области и работал грузчиком на фабрике мороженого. Для подготовки к СВО его и других бойцов направили в учебный палаточный лагерь, разбитый рядом с Новосибирским высшим войсковым командным училищем в Академгородке. Там солдат провел около трех месяцев.

Инкриминируемые Владимиру Константинову события произошли в конце 2022 года. К тому времени почти все команды мобилизованных, пройдя обучение, были переброшены в зону СВО. По версии следствия, 29 декабря, накануне отправки последней группы бойцов, рядовой-стрелок Константинов сбежал из палаточного лагеря. Перемахнув через забор, солдат поймал такси и поехал к матери. Около трех недель он помогал ей по хозяйству, воспитывал младших братьев и сестер. Он — старший среди пяти детей. В двадцатых числах января 2023 года после телефонного разговора со следователем рядовой явился в военный следственный отдел СКР по Новосибирскому гарнизону. Задерживать его не стали.

Вменяемое ему в вину дезертирство в период мобилизации Владимир Константинов полностью признал. Во время допроса, который записывался на видеокамеру, солдат заявил: «Лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт».

В середине марта по делу начался судебный процесс. Трибунал назначил обвиняемому стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым. В судебных прениях военный прокурор потребовал для рядового-стрелка пять с половиной лет заключения в колонии строгого режима, защита просила ограничиться условным сроком. Военнослужащему назначили пять лет колонии общего режима, рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военсуда. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Будут ли стороны обжаловать решение, пока неизвестно.

Следует отметить, что ч. 3 ст. 338 УК РФ является тяжким преступлением — за дезертирство в период боевых действий предусмотрено до 15 лет строгого режима. Правда, по данным “Ъ”, суды, как правило, не назначают фигурантам максимальные сроки. Исключением, пожалуй, стал контрактник, которому за аналогичное преступление суд в Крыму назначил десять лет. Похожая судебная практика сложилась и по ст. 337 (самовольное оставление части или места службы) УК. По пятой части статьи, действующей в период мобилизации или военного конфликта, предусмотрено наказание от пяти до десяти лет. Суды же, вынося приговоры, обычно ориентируются на минимальное наказание. А способствует этому признание фигурантами вины и то обстоятельство, что они впервые привлекаются к уголовной ответственности.

Константин Воронов, Новосибирск

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