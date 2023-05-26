МИД РФ предложил ЕС расширять «коридоры солидарности» при невыполнении условий зерновой сделки

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на заявления Украины и ООН о необходимости расширения зерновой сделки, а также на отказ Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT. Москва заявила, что зерновой сделке придется подыскивать альтернативы, если не будут выполнены ее условия. Так, МИД РФ предложил ЕС расширить «коридоры солидарности» для украинской сельхозпродукции, которые ранее привели к протестам фермеров в нескольких европейских странах.

Россия обратила внимание, что как только сделка была продлена «западники и украинцы начали требовать не просто продолжения морского трафика, но наращивания и расширения украинского экспорта». Украина поставила требование расширить инициативу в обмен на возможное разблокирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Как напомнило российское внешнеполитическое ведомство, в хранилище Одесского припортового завода до сих пор находятся 24 тыс. т, «по сути, украденного у нас аммиака, который украинцы не дают вывезти». Как считает Москва, транзит аммиака, как и завоз новых порций зерновых хоть и не прописан буквально, но «подразумевается логикой договоренности». «По зерну это было сделано и делается сегодня, по аммиаку все осталось без движения. Исходя из этого, возникают законные вопросы — почему украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться, а российский аммиак из порта Южный не идет?»,— говорится в сообщении ведомства.

«Со своей стороны отмечаем, что коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то черноморской инициативе также придется подыскивать альтернативы. Например, разрекламированные ЕС наземные "коридоры солидарности", по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками»,— отмечается в сообщении.

«Коридоры солидарности» заработали в Европе весной 2022 года. По ним Украина может без квот и пошлин транзитом через соседние страны отправлять свою сельскохозяйственную продукцию. Значительная часть товаров осела в транзитных государствах. Это привело к снижению внутренних цен и протестам в странах Восточной Европы. В итоге Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинской сельхозпродукции. Еврокомиссия позднее согласилась пойти им навстречу и ввести ряд мер для стабилизации ситуации.

Зерновая сделка, заключенная летом 2022 года между РФ, Украиной, ООН и Турцией, предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции и разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва неоднократно критиковала реализацию части сделки, которая касается ее экспорта, но соглашалась продлевать ее. Россия пообещала прекратить реализацию соглашения после 17 июля, если не будут выполнены ее требования. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ранее заявлял, что ЕС не намерен идти на этот шаг.

О «коридорах солидарности» и зерновой сделке — в материалах «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу» и «Пшеница плывет дальше».

Леонид Уварчев