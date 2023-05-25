Депутат Диденко призвал коллег по Госдуме перейти с WhatsApp в Telegram и WeChat

Депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР) считает, что все депутаты должны перестать пользоваться WhatsApp (принадлежит американской Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его мнению, для этого нужно «определить один синхронный день для удаления».

Господин Диденко считает, что базовой площадкой должен стать Telegram, но он допускает переход на китайский мессенджер WeChat. «Депутаты Государственной думы, на мой взгляд, в ближайшее время все должны выйти из WhatsApp и пользоваться только нормальными сетями»,— сказал господин Диденко на конференции в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

Основатель Telegram Павел Дуров в феврале заявлял, что его мессенджер стал вторым по популярности. Он уступает только WhatsApp. Господин Дуров отмечал, что Telegram c каждым годом сокращал отставание. Мессенджер Telegram блокировался в России в 2018–2020 годах по иску Роскомнадзора.

Леонид Уварчев