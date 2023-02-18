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Коммерсантъ FM
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Дуров: Telegram стал вторым по популярности мессенджером после WhatsApp

За период с 2018 по 2023 год мессенджер Telegram обогнал по популярности Facebook Messenger (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). На данный момент Telegram уступает только WhatsApp (также принадлежит Meta). Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Павел Дуров

Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова

Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова

«За последние 5 лет Telegram превзошел Facebook Messenger и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями. Telegram сейчас уступает только WhatsApp и с каждым годом сокращает отставание. Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!» — написал Павел Дуров в Telegram-канале.

По данным портала Inclient.ru, в 2022 году Telegram чаще всего загружали в Индии (70,48 млн), России (24,15 млн), США (20,03 млн), Индонезии (19,61 млн) и Бразилии (18,04 млн). Мессенджер популярен среди пользователей в России, Белоруссии, Украине, Казахстане и США.

В 2020 году Павел Дуров заявил, что команда Telegram сосредоточится на противодействии цензуре в таких странах, как Иран и Китай, где мессенджер «все еще блокируется на государственном уровне».

Анастасия Ларина

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