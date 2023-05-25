Правительство поставило цель за семь лет нарастить производство чипов, станков и беспилотников

Премьер Михаил Мишустин заявил об утверждении концепции технологического развития РФ до 2030 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что в России впервые за 25 лет, с 2000-х годов, «появляется самостоятельный предмет технологической политики». Среди прочего документ (.pdf) предполагает создание производственной базы для высокотехнологичной продукции, включая микроэлектронику, высокоточные станки, робототехнику, авиакосмическую технику, беспилотники, программное обеспечение, ускорители и детекторы заряженных частиц.

Главной задачей концепции называется достижение «технологического суверенитета» с внедрением «результатов отечественных исследований и разработок». Как объяснил премьер, концепция предполагает создание инновационной модели экономического роста, работу над сквозными технологиями, запуск промышленных мегапроектов.

10 мегапроектов уже одобрены. Они связаны с локализацией производства лекарств, медизделий, оборудования, выпуском станкоинструментальной, электронной и радиоэлектронной продукции, судов и судового оборудования, а также с развитием беспилотных авиационных систем. Ожидается, что общая сумма инвестиций превысит 100 млрд руб. Список может быть расширен в ближайшее время за счет платформ для промышленного птицеводства, а также для строительного и дорожного комплексов.

Господин Мишустин ожидает, что реализация поставленных целей удвоит долю отечественных решений, увеличив ее почти до 75%. По прогнозу правительства, число специализированных организаций инновационной сферы вырастет больше чем вдвое, до 20 тыс. При этом власти хотят сформировать систему поддержки компаний «от этапа зарождения до продажи стратегическому инвестору, что поможет укрепить технологический суверенитет».

Правительство в начале мая внесло в Госдуму законопроект, направленный на вовлечение небольших компаний в работу по достижению РФ технологического суверенитета. Установление критериев отнесения организаций к малым технологическим компаниям позволит им пользоваться мерами господдержки, содержание которых позже определит правительство.

Подробнее о документе — в материале «Ъ» «Большой прорыв малыми силами».

Леонид Уварчев