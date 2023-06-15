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«Сотрудничество выгоднее соперничества»

Зачем нужны бизнес-сообщества, рассказывает сооснователь «Клуба первых» Максим Карпов

Зачем нужны бизнес-сообщества, почему от конкуренции до сотрудничества зачастую один шаг и как уровень доверия в обществе влияет на ВВП страны — рассказывает сооснователь «Клуба первых» Максим Карпов.

Сооснователь «Клуба первых» Максим Карпов

Сооснователь «Клуба первых» Максим Карпов

Фото: Педоставлено пресс-службой «Клуба первых»

Сооснователь «Клуба первых» Максим Карпов

Фото: Педоставлено пресс-службой «Клуба первых»

— Сегодня по всему миру существует множество бизнес-клубов. Как появился тренд на объединение предпринимателей?

— Люди кооперируются всегда. Это встроено в нашу биологию, это основной способ адаптации к внешней среде. Есть такое понятие — трансакционные издержки. С незнакомцами общаться долго, дорого, сложно и непродуктивно. Поэтому, чтобы перестать быть незнакомцами, нужно познакомиться. Деловые клубы как раз удовлетворяют этот запрос на формирование близкого круга людей, которые могут быть полезными в реализации совместных проектов, как пример удачных управленческих решений, обмена опытом и даже как источники эмоциональной поддержки для тех, кто испытывает предпринимательское выгорание.

Клубы сейчас — это инструмент изменения сознания. Это способ сделать так, чтобы два успешных предпринимателя, которые в нормальных условиях конкурируют друг с другом, сняли бы свои социальные маски, нащупали точки соприкосновения и поняли, что сотрудничество интереснее и выгоднее соперничества.

— Можете привести пример, как это работает?

— Были два крупных представителя рынка недвижимости, которые воспринимали друг друга как жестких конкурентов на протяжении многих лет, и они не знали, что оба состоят в «Клубе первых». Во время одной из поездок за рубеж мы специально посадили их в один автобус. Когда они увидели друг друга, то мы практически услышали скрежет их зубов. Но к третьему дню в условиях этой магии проведения времени неформально они начали нормально общаться. К четвертому — начали говорить о возможности кооперации, а к пятому — думать, как могут совместно вести бизнес, не только не мешая друг другу, но и создавая ценности на взаимной основе. И подобных ситуаций у нас десятки.

— Сейчас в России поставлена задача по достижению экономического и технологического суверенитета. На ваш взгляд, такие объединения, как «Клуб первых», смогут в этом помочь?

— Согласно исследованию боннского Института экономики и труда, существует прямая взаимосвязь между уровнем доверия в обществе в целом и уровнем внутреннего валового продукта. Когда этот показатель высок, люди лучше взаимодействуют, больше склонны делиться информацией, поддерживать друг друга, из-за чего повышается скорость реализации проектов, качество принимаемых решений. Есть исследования, где говорится: если бы в России был такой же уровень доверия, как, к примеру, в Норвегии или в Дании, то наш внутренний валовой продукт был бы в 1,7 раза выше! Деловые клубы — катализатор изменения уровня доверия в бизнес-сообществе. Например, в «Клубе первых» более 800 участников, владельцев среднего и крупного бизнеса — людей, которые как раз и формируют значимую часть ВВП.

Создать атмосферу доверия помогают несколько особенностей. У нас в клубе принято общаться на равных, на «ты», независимо от возраста, но обязательно уважительно. Если разговор идет в неэтичном ключе, мы возвращаем членский взнос и прощаемся с этим человеком. Если к тебе кто-то обратился, в течение суток обратная связь — обязательна. Это тоже позволяет людям быстрее кооперироваться.

Форматы взаимодействия у нас разные — например, действуют более 40 тематических клубов: книжный, яхтенный, шахматный... Люди, казалось бы, не занимаются непосредственно бизнесом, играя, например, в гольф, но на самом деле для дела это даже более эффективно, потому что можно обсудить планы более открыто, быстро и в неформальной обстановке.

— Можно ли подсчитать, сколько полезных социальных связей получает участник «Клуба первых», например, за год?

— Мой опыт участия в конференциях говорит о том, что если создается официальная среда, то сколько бы визиток ты ни набрал, вероятность того, что без неформального общения произойдет конверсия в полезный контакт, очень низка. Из 200 визиток хорошо, если что-то завяжется в 2–3% случаев. Поэтому так важны площадки, где эта последовательность «контакт — его готовность помогать» уже заложена, а конверсия близка к 100%.

Конечно, у всех разная степень социальной активности. В среднем участник клуба получает порядка 150 полезных контактов, но кому-то требуется 10–20 для реализации своих целей, а кому-то больше. В любом случае представьте, сколько времени и усилий потребуется вне клуба для того, чтобы добыть эти 10–20 контактов людей, добиться, чтобы они воспринимали тебя как товарища и готовы были поделиться информацией, как-то помочь? С клубом получается колоссальная экономия, причем речь идет о предпринимателях более чем из 20 стран.

— Вы говорили о тематических клубах, а какие еще форматы есть?

— Мы постоянно работаем над тем, чтобы трансакционных издержек стало меньше, а факторов сходства, вокруг которых объединяются люди,— больше. Бизнесы наших участников представляют 26 отраслей, для большинства из них созданы отраслевые объединения. Помимо этого, в клубе активно функционирует 19 форматов мероприятий: деловые, образовательные, lifestyle, привязанные к разным локациям, в том числе за рубежом, крупные конференции, небольшие рабочие группы и так далее. Я бы сравнил такую вариативность со швейцарским ножом и скальпелем. В первом представлены всевозможные инструменты, а второй вариант предназначается для специалиста, который точно знает, что ему нужно. Мы, в свою очередь, даем палитру возможностей и для тех, и для других.

— Насколько бизнесменам важно нарабатывать такую компетенцию, как расширение круга общения, и почему?

— Ее ценность очевидна. Еще Рокфеллер говорил: «Общение — это такой же товар, как кофе или сахар, но за него я готов платить наивысшую цену». Вопрос только в том, как заниматься нетворкингом. Я думаю, что в эпоху существования бизнес-клубов не быть их участником — это как в эпоху существования аспирина ходить в лес, отдирать ивовую кору, замачивать в банке и потом пить отвар, потому что действующее вещество одно и конечный эффект будет таким же. Так тоже можно, но зачем?

Кира Васильева

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