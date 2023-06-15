Как магазины становятся умными

О том, как нейросеть VIJU мониторит ритейл, как с ее помощью обычный магазин превращается в умный и сколько ритейлеры могут экономить, внедряя эту российскую разработку, рассказывает российский предприниматель, основатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Основатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В мартовском номере «Денег» я рассказал о том, как нейросеть VIJU помогает отечественным девелоперам сокращать сроки строительства жилых домов и предоставлять оперативные аналитические данные по ходу всего строительства. Также нейросеть VIJU будет полезна и в других не менее сложных отраслях экономики, например в ритейле.

Уверен, что все ритейл-компании хотят контролировать работу оборудования (в первую очередь холодильных установок, где хранится пищевая продукция), а также следить за расходом электроэнергии и воды в своих магазинах. Во всем этом нейросеть VIJU может существенно упростить им жизнь, взяв на себя функции комплексного мониторинга и управления всеми устройствами и системами в магазинах и на складах.

Мы доработали нейросеть VIJU для ритейл-бизнеса и назвали ее «Умный магазин». Работает она просто: к блоку мониторинга подключается все оборудование магазина — это холодильники, вывески, тепловые завесы, системы вентиляции и кондиционирования, все освещение, все счетчики потребления ресурсов, видеокамеры и так далее. Настраивается и обучается нейросеть, которая в итоге управляет и экономит энергоресурсы магазинов. Система управляется дистанционно, ее можно запрограммировать по определенным параметрам, и нейросеть будет автоматически выключать и включать вывеску магазина, регулировать работу тепловой завесы в зависимости от температуры на улице, отключать на ночь свет в торговом зале, включать вентиляцию и кондиционер только по необходимости или по заданному расписанию, контролировать не только расход электроэнергии, но и расход воды, и если в системе водоснабжения магазина есть утечки или кто-то незаконно подключился к трубопроводу, то она это определит и увидит.

Павел Черепков, директор департамента по эксплуатации розничной сети «Магнит»: Мы уже работаем с нейросетью VIJU в магазинах «Дикси» и сейчас планируем пилотировать это решение в торговых точках «Магнита» для предупреждения возможных поломок оборудования. Это позволит обслуживающей организации, не дожидаясь выхода оборудования из строя, своевременно провести планово-предупредительный ремонт и скорректировать графики техобслуживания. Внедрение системы VIJU может максимально сократить число случаев простоя торгового оборудования, а значит, поддерживать на высоком уровне качество продукции в магазинах, повышать продажи и покупательскую лояльность. Запуск умной технологии также позволит исключить человеческий фактор при контроле за работой техники, поскольку она эксплуатируется персоналом магазина, который не имеет должной квалификации. У «Магнита» есть собственная автоматизированная система дистанционного управления торговым оборудованием, за счет которой подразделения эксплуатации оперативно получают задания на ремонты и техобслуживание, узнают детали операций и отчитываются о выполнении задач. Мы протестируем VIJU на основе искусственного интеллекта, чтобы сравнить работу двух систем, проверить функционал решения «в полях» и выявить эффект от использования. По нашим оценкам, основанным на использовании системы в «Дикси», запуск диспетчеризации на торговых и складских объектах помогает снижать издержки на коммунальные платежи. Так, автоматизация управления работой энергосистем позволяет отключать освещение торгового зала и подсобных помещений, рекламных вывесок в соответствии с графиком работы магазинов, управлять работой тепловых завес входной группы и зоны разгрузки, климатических систем. С помощью решения также автоматически контролируются возможные утечки при авариях на стороне потребителей воды и системы водоснабжения и автоматизируется процесс контроля за перерасходом воды, отклонение от графика потребления. Кроме того, с помощью инструмента автоматически выявляются отклонения в работе холодильного оборудования, формируются заявки для обслуживающего персонала, что позволяет оперативно устранять неисправности и не допускать простоя техники.

Но самое главное — система оперативно информирует, когда оборудование магазина выйдет/выходит из строя. В аварийной ситуации мгновенно происходит оповещение об аварии и автоматически формируется заявка, которая сразу отправляется специалисту. Оповещение об аварии приходит либо в виде СМС-сообщения, либо в мессенджер (Telegram, WhatsApp и т. п.) или поступает звонок на телефон ответственного лица. Часть заявок и технических ошибок нейросеть определяет и устраняет сама, на сложные технические поломки мастер приезжает и выполняет работу строго по заданному времени. Затем мастер сканирует нужный штрих-код на оборудовании, фотографирует выполненную работу, подписывает акт и загружает его в базу данных.

Еще одна область, которую важно мониторить ритейлерам,— безопасность и качество работы сотрудников магазина. В этом также помогает VIJU: подключив к нейросети камеры магазина, можно дистанционно получать отчеты о рабочем процессе, отслеживать наполнение полок с продукцией на конкретной торговой точке и обеспечивать оперативное реагирование служб в случае ЧП.

На сегодняшний день система внедрена в 486 магазинах «Дикси» и сейчас начинается тестовое внедрение в сети магазинов «Магнит» — крупнейшей розничной сети в России. Внедряя нейросеть VIJU, ритейлер не только дополнительно снизит расходы до 20% на потребление энергоресурсов в магазинах, но и добавит еще функций в свою мощнейшую систему диспетчеризации.

В денежном выражении после установки системы VIJU один магазин в год экономит более 100 тыс. руб., а установив систему в сети с тысячью магазинов, можно экономить более 100 млн руб. ежегодно. Это уже существенно!

В апреле этого года команда VIJU стала победителем на хакатоне MARKING HACK: как применить данные системы «Честный знак» в оптимизации торговых процессов. И уже сейчас мы дорабатываем нейросеть для производителей товаров народного потребления, в частности воды и мороженного, где нейросеть будет управлять товарными запасами, дистрибуцией и продажами, используя данные из системы маркировки «Честный знак». Но это уже другая история…