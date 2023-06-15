«Мы сталкиваемся со сложностями, но решаем их в процессе реализации»

Последние два года по поручению президента Владимира Путина в РФ реализуется программа по бесплатному подведению газа до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населенных пунктах. О том, что уже сделано в ее рамках в Московской области, и планах на будущее «Деньгам» рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики региона Александр Самарин

Фото: Павел Попов Министр энергетики региона Александр Самарин

Фото: Павел Попов

— Каковы итоги социальной газификации в Московской области на текущий момент?

— С июля 2021 года наш региональный оператор «Мособлгаз» по программе социальной газификации на безвозмездной основе подвел газ более чем к 115 тыс. домовладений, расположенных в 2805 населенных пунктах, возможность провести газ в свой дом получили 300 тыс. человек. Программа на 2022 год выполнена на 100%. Социальная газификация региона стала не только самым масштабным проектом по газификации в России, но также за всю историю Подмосковья.

— Что запланировано в рамках программы на 2023 год?

— С 1 марта 2023 года эта программа стала бессрочной. Губернатор региона Андрей Воробьев поставил задачу в этом году догазифицировать еще 36 населенных пунктов, на 2024 год — еще 15, расположенных на особо охраняемых природных территориях. В Подмосковье будут созданы условия для подключения дополнительно 12,7 тыс. домовладений, в которых проживает более 33 тыс. жителей. За прошедший и текущий год мы создали развернутые газовые сети в населенных пунктах. В основном работа будет заключаться в технологическом присоединении потребителей к уже построенному газопроводу.

— Какие социальные льготы действуют в Подмосковье на подключение к газу, и кто может ими воспользоваться?

— С этого года на льготное подключение к газу может рассчитывать еще больше жителей Московской области: Мособлдума внесла соответствующие изменения в закон МО №12/2022–03. Особые условия распространяются теперь на многодетные семьи; ветеранов боевых действий; членов семей военнослужащих, погибших в СВО и в контртеррористических операциях, а также членов семей лиц, проходящих службу в нацгвардии и погибших в СВО. Также на соцгазификацию можно направить средства материнского капитала.

Помимо этого увеличен минимальный критерий по доходу для предоставления дополнительной меры поддержки: с 1 до 1,5 величины прожиточного минимума. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тыс. руб.

— А сколько стоит подключение газа внутри участка?

— В среднем стоимость таких работ с учетом приобретаемого набора газового оборудования может колебаться от 80 тыс. до 170 тыс. руб. Сумма зависит от протяженности сетей внутри участка и от производителя газового оборудования.

Чтобы подтвердить статус льготника, жителям необходимо подать заявку через Региональный портал государственных услуг https://uslugi.mosreg.ru/ . После проверки заявитель сможет заключить договор с «Мособлгазом». Помимо перечисленных выше, на сегодняшний день льготами могут воспользоваться: семьи, получающие пособия на ребенка до 16 лет, одиноко проживающие пенсионеры и семьи из пенсионеров. Кроме того, на них могут рассчитывать труженики тыла; участники ВОВ, вдовы (вдовцы) участников ВОВ, не вступившие в повторный брак; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто ВОВ, а также обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».

Но следует подчеркнуть, что дополнительная мера поддержки предоставляется при первичной газификации и только при подаче заявки на заключение договора на догазификацию с учетом мер социальной поддержки через «Госуслуги».

— Как выбираются объекты для газификации? Есть ли какие-то ограничения?

— Подключение в рамках догазификации осуществляется в населенном пункте, в котором уже проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа. Для газификации отдельного домовладения жителю необходимо зарегистрировать права собственника на него и земельный участок. А жителям, попадающим под данные критерии, нужно подать заявку в «Мособлгаз» любым удобным для него способом: через портал госуслуг, сайт «Мособлгаза», МФЦ, единый портал газификации, филиалы «Мособлгаза».

— Есть ли сложности в реализации программы социальной газификации?

— Сотрудники «Мособлгаза» и подрядных организаций оперативно производят согласование проектов производства работ с различными условиями рельефа местности, производство трудоемких работ, связанных со строительством сети газоснабжения через водные преграды и железнодорожные / автомобильные дороги. Со всеми трудностями мы справляемся.

Проект масштабный, и, конечно, мы сталкиваемся со сложностями, которые решаем в процессе реализации. Это в первую очередь проблемы с подключениями к частным газопроводам, решение земельно-правовых вопросов с правообладателями земельных участков, размещение газопроводов на землях, имеющих особый статус использования — охранных зон объектов культурного наследия, памятников природы и водных объектов.

Также в условиях экономических санкций «Мособлгаз» подстраивается под сегодняшние реалии и ведет импортозамещение оборудования и материалов для возможности реализации задачи в полном объеме в заданный срок. Сейчас все для реализации проекта — отечественного производства. Еженедельно ход реализации программы, включая проблематику, рассматриваем на региональном штабе социальной газификации.

— Каким образом финансируется программа?

— В 2022 году финансирование программы в Подмосковье составило 17 млрд руб. Общее финансирование программы до 2030 года запланировано в 35 млрд рублей, газ придет в дома более 395 тыс. жителей региона. Московской области удалось сократить сроки строительства газовой инфраструктуры вдвое, а стоимость проектных работ — на 15–20%.

— Какой эффект ожидается от реализации программы?

— В Подмосковье реализуется сразу несколько программ по газификации. По итогам проделанной работы к 2030 году мы планируем повысить уровень газификации региона до 99,6%.

Ольга Матвеева