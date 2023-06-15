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Территория особого внимания

Московская область помогает создавать инфраструктуру в ДНР

Восстановление новых территорий России с момента прекращения там боевых действий стало национальной задачей, которую вместе решают специалисты из разных регионов страны. Активно в этом процессе участвует Московская область, взявшая шефство над двумя районами Донецкой народной республики — Новоазовским и Тельмановским. Там силами подмосковных энергетиков и газовиков уже восстановлены километры линий электропередачи, газопровода, а также налажено теплоснабжение в жилых домах, школах и детских садах. В 2023 году продолжится активная работа в этом направлении.

Фото: Предоставлено АО «Мособлгаз»

Фото: Предоставлено АО «Мособлгаз»

Технические специалисты из Московской области второй год помогают ремонтировать и строить социально значимые объекты в Донецкой народной республике. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева силами нескольких тысяч специалистов подмосковных организаций в республике ведется восстановление многоквартирных домов, коммунальной и инженерной инфраструктуры.

«Так, в рамках программы по восстановлению пострадавших от военных действий новых российских регионов в 2023 году в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР наши энергетики планируют ввести в эксплуатацию три воздушные линии электропередачи общей длиной 10 км, а также три трансформаторные подстанции. С начала года там уже были восстановлены две воздушные линии электропередачи длиной около 16,7 км и одна подстанция. В прошлом году мы смогли подключить 11 воздушных линий электропередачи (66,8 км) с четырьмя трансформаторными подстанциями»,— сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Работы ведутся в соответствии с заключенными в прошлом году соглашениями между администрациями Новоазовского и Тельмановского районов и правительством Московской области. Но еще до их подписания специалисты подрядных подмосковных организаций посетили ДНР, чтобы составить дефектные акты и определить первоочередные задачи, которые затем легли в основу соглашений между регионами.

Документы охватывают сразу несколько направлений деятельности по восстановлению инфраструктуры новых территорий РФ. В частности, идет строительство и капитальный ремонт жилого фонда, мостов, дорог, линий электропередачи, больниц, школ и котельных.

Подача тепла стала одной из ключевых задач, стоящих перед подмосковными специалистами, особенно накануне зимнего сезона. В первоочередном порядке в 2022 году в ДНР было запущено семь блочно-модульных котельных общей мощностью более 6 МВт, которые после долгого перерыва обеспечили теплом и горячей водой жилые дома, четыре школы, детский сад и другие социальные объекты. Новые объекты теплоснабжения были возведены и подготовлены к эксплуатации в кратчайшие сроки. Работы по их возведению осуществляли сотрудники «Мособлгаза».

Причем, поясняют там, изначально планировалось, что «Мособлгаз» модернизирует старые объекты теплоснабжения, но, помимо того что все здания и оборудование старых котельных были заминированы, они также были в крайне изношенном состоянии. Так что после проведения комиссии, инициированной Министерством энергетики Подмосковья, было принято решение установки новых блочно-модульных котельных, отвечающих всем современным требованиям качественного теплоснабжения.

«Новые блочно-модульные котельные обеспечат стабильным теплом и горячей водой школы ряда сел в ДНР, они оснащены всем самым современным оборудованием и полностью автоматизированы, что существенно улучшит качество теплоснабжения и горячего водоснабжения»,— отмечал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В 2023 году министерством в рамках реализации специального инфраструктурного проекта планируется восстановить еще одну котельную на территории Новоазовского района ДНР. Она уже находится в высокой степени готовности. Еще 11 объектов теплоснабжения «Мособлгаз» планирует восстановить в Мариуполе в этом году.

Помимо этого, как сообщал заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев, подрядчик из Московской области строит в Тельмановском районе очистные сооружения, аналогов которых в республике пока нет. Ведется капитальный ремонт Тельмановской гимназии и центральной районной больницы.

Также подшефные Московской области районы получают от нее гуманитарную помощь в виде спецтехники и транспорта. В частности, Новоазовскому району были переданы автомобиль-вышка для ремонта электросетей, ямобур, автомобиль КАМАЗ и велосипеды для соцработников.

В целом строители Московской области восстановят в 2023 году в Мариуполе 528 объектов, в том числе 31 социальное учреждение — больницы, поликлиники, школы, детские сады, и 49 объектов в Новоазовском и Тельмановском районах, в том числе объекты водоснабжения и водоотведения, котельную, ЛЭП, дороги и мосты. Всего на новых территориях российским специалистам из различных регионов, включая Московскую область, предстоит восстановить или построить заново более 4 тыс. объектов инфраструктуры, чтобы сделать комфортной жизнь новых российских территорий.

Ольга Матвеева

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