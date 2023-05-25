Без налога на будущие вклады

Безотзывные вклады, необходимость создания которых записана в стратегии развития финансового рынка, предлагается освободить от налогообложения. Такой ход станет дополнительным стимулом для развития этого инструмента, но основную роль будет играть разница в доходности безотзывных вкладов и обычных. Впрочем, обратная сторона льготы для длинных вкладов — недополучение доходов бюджетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

25 мая глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков предложил освободить от налогообложения (НДФЛ 13%) долгосрочные безотзывные депозиты. «Безотзывные депозиты нужно связать с отменой подоходного налога,— пояснил он.— Если отзывный депозит, то подоходный налог взимается. Если длительный депозит, ну, скажем, на три года и более, нужно отменить налог». Таким образом, по его мнению, можно простимулировать формирование длинных депозитов.

Идея безотзывных вкладов давно продвигается банкирами. Последний раз эта тема возникла прошлой осенью, когда Минфин и ЦБ записали ее в стратегии по развитию финансового рынка РФ до 2030 года. Согласно документу, еще одной мерой по стимулированию долгосрочных сбережений населения станет «введение института безотзывных вкладов с установлением для них повышенного размера защиты в системе страхования».

Однако пока в законодательстве такие вклады не установлены и существует довольно много различных мнений о том, как они могут быть реализованы. В частности, Банк России в конце прошлого года сообщал, что рассматривает разные варианты — например, установить предельно допустимую сумму снятия или заставить клиентов платить кредитной организации неустойку при досрочном выводе средств с таких вкладов.

Как пояснил “Ъ” вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, для того чтобы ввести безотзывные вклады, необходимо сначала поменять Гражданский кодекс, который гарантирует гражданам возврат средств по первому требованию.

«Необходимо продумать, как именно должны работать безотзывные вклады, возможно, имеет смысл ввести какой-то срок, в течение которого вклад нельзя забрать, например пять лет, можно также прописать, что проценты с такого вклада забирать можно, а само тело вклада нельзя»,— рассуждает он. При этом он обращает внимание, что, когда обсуждение темы безотзывных вкладов возобновилось, тут же возникли идеи, что надо определить случаи, когда гражданин сможет забрать свои деньги досрочно с такого вклада — болезнь, увольнение с работы и т. п. «Но если такие условия прописать, эти вклады работать не будут, банкам нужен предсказуемый пассив»,— уверен он.

Ключевой вопрос в том, насколько сегодня безотзывные вклады интересны банкам. Сегодня, по мнению гендиректора АКРА Михаила Сухова, когда номинальные ставки в среднесрочной перспективе упадут, банки не стали бы давать сколько-нибудь заметную «премию на безотзывность». «Заинтересованность банков может вырасти через 1,5–2 года, когда рыночные ставки стабилизируются и начнется настоящая конкуренция за долгосрочный пассив»,— считает он. При этом условия налогообложения будут играть для населения определенную роль, но только в сравнении с условиями налогообложения стандартных депозитов и ИИС, заключает господин Сухов. Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин отмечает, что если ставки не будут отличаться от обычных вкладов радикальной выгодой, то будет наблюдаться скорее переток на них с действующих вкладов. «Банкам невыгодно предлагать ставки по безотзывным вкладам со спредом 2–3 п. п. выше обычных вкладов в периоды относительной экономической стабильности»,— уточняет он. Незначительное повышение ставки (на 0,5–1 п. п.) не создаст стимулов к долгосрочным сбережениям, поэтому и идет поиск других стимулов, например, освободить их от налогов.

Алексей Моисеев, замминистра финансов, 1 марта 2023 года: «Пока у нас прогресса нет, хотя эту идею (введение безотзывных вкладов.— “Ъ”) мы периодически пытаемся возобновить, но уже без особой надежды на ее внедрение».

В свою очередь, управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков обращает внимание, что отмена НДФЛ по безотзывным вкладам позволит крупным вкладчикам (с депозитами существенно выше необлагаемого 1 млн руб.) получить доходность примерно на 1 п. п. выше, чем по обычным вкладам. Эта выгода, по его мнению, позволит банкам привлечь значимые суммы на такие вклады. «Однако финансовые потери при таком решении понесет бюджет»,— заключает эксперт.

Максим Буйлов