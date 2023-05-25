«Он видит поле, читает игру и забивает»

Артем Дзюба остается в «Локомотиве». Новый контракт нападающего рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон. По неофициальным данным, зарплата игрока составит 120 млн руб. в год. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Можно как угодно относиться к Артему Дзюбе, но не признать, что он классный футболист, сложно. Даже лидер «Спартака» Георгий Джикия открыто сказал об этом после возвращения игрока из Турции. Лично я не нашел ни одного футбольного эксперта, который бы его ругал. Он видит поле, читает игру и, что самое главное для форварда, забивает. Правда, скандальный переход из «Спартака» в «Зенит» и многочисленные околофутбольные истории добавили нападающему недоброжелателей.

Даже когда Дзюба пришел в «Локомотив», на трибунах арены железнодорожников появился обидный баннер, который отправлял футболиста, как бы это помягче, в пеший эротический поход. Но все как-то очень быстро сошло на нет после того, как игрок начал забивать. В весенней части чемпионата Артем записал на свой счет восемь голов, и единственное, о чем он просит болельщиков всех клубов, — о справедливом отношении.

При этом Дзюба по-прежнему остается провокационным и ярким. Его отношение к знаменитой истории со скандальным видео ничего, кроме улыбки, не вызывает. «Меня не надо любить. Меня не надо восхвалять или еще что-нибудь. Относитесь ко мне справедливо. Если я играю за вас хорошо, вы это цените»,— говорил Дзюба.

После того как главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов нашел общий язык с игроком, все наладилось, причем как у железнодорожников, так и у Дзюбы. Да, нападавшему в августе стукнет 35 лет, но в нашем чемпионате, особенно сейчас, даже возрастные игроки чувствуют себя хорошо, уверен Александр Ширко, который играл за «Спартак»: «Конечно, уровень сильно упал, что дает возможность быть востребованными возрастным игрокам. С опытом не потеряется и не пропадет».

Так что если кому-то из болельщиков не нравится контракт Дзюбы с «Локомотивом», то стоит еще раз напомнить им, сколько забивает нападающий и как он отдается игре.

К тому же в современном мире футболисты, которые действительно хотят продлить карьеру, могут себе это позволить, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Сегодня уровень медицины, реабилитации, восстановления несопоставим с тем, что было 20-30 лет тому назад. Поэтому, если футболисты хотят играть, они могут продлить свое футбольное долголетие».

Что же касается зарплаты Дзюбы в 120 млн руб., то здесь нужно акцентировать внимание на тот факт, что контракт продлили всего на год, а с такой игрой, которую показывает футболист здесь и сейчас, эта сумма даже по меркам РПЛ не космическая.