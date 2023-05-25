Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»

Нападающий Артем Дзюба подписал новый контракт с московским «Локомотивом», сообщила пресс-служба футбольного клуба. Соглашение подписано по схеме 1+1 — при успешном выступлении за клуб в первый год появляется возможность продления контракта еще на один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов сказал, что при подписании контракта с Дзюбой была договоренность, что при «выполнении поставленных задач» будут новые переговоры. По его словам, стороны быстро пришли к «полному взаимопониманию».

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. Он подписал контракт до конца сезона. В 11 матчах за клуб во всех турнирах Дзюба забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.