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«Дарница» запекает сделку

Группа намерена приобрести производство в Пушкине

Выпускающая хлебобулочные изделия группа компаний «Дарница» собирается приобрести производственно-складской комплекс в Пушкине, принадлежавший обанкротившейся A Plus Development. В сделку стоимостью около 1 млрд рублей может войти два корпуса, один из которых сейчас арендует производитель. Это позволит компании нарастить объем производства в условиях высокой загрузки текущих мощностей, указывают эксперты.

Рынок хлебобулочной продукции в России по итогам 2022 года вырос на 15,5%

Рынок хлебобулочной продукции в России по итогам 2022 года вырос на 15,5%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рынок хлебобулочной продукции в России по итогам 2022 года вырос на 15,5%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ГК «Дарница» подала заявление в Федеральную антимонопольную службу о приобретении производственных средств ООО «Эдельвейс». Об этом стало известно из сообщения ведомства. «Эдельвейс» является владельцем производственно-складского комплекса в Пушкине площадью 17,4 тыс. кв. м. Сейчас «Дарница» арендует один из его корпусов, а другой занимают Lindstrom и сеть «Азбука вкуса». В «Дарнице» сообщили «Ъ-СПб», что сделку пока преждевременно комментировать. Получить комментарий «Эдельвейса» не удалось.

«Дарница» — третий по величине производитель хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге. Компания выпускает более 150 тонн продукции в день на заводах на проспекте Маршала Тухачевского в Санкт-Петербурге и Пушкине и под торговой маркой «Аладушкин». Ее выручка в 2022 году составила 5,5 млрд рублей, чистая прибыль — 18,4 млн рублей, указано в «СПАРК-Интерфакс». «Дарница» входит в состав «Аладушкин групп» Александра Аладушкина, которой также принадлежит Петербургский мельничный комбинат, производитель зерновых хлопьев «Юнифлэйкс», переработчик зерна «Юнигрэйн».

Сумма сделки может составить около 1 млрд рублей, полагает руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров. Речь идет о приобретении не только площадки, которую занимает «Дарница», но и второго корпуса, утверждают источники «Ъ-СПб». Покупка объекта позволит производителю не зависеть от собственника и при необходимости привлечь дополнительный арендный поток, отмечает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев.

У группы могло возникнуть желание приобрести дополнительную площадку для расширения объемов производства, добавляет гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Текущие мощности «Дарницы» загружены, что ограничивало ее возможности развития, соглашается другой собеседник «Ъ-СПб». По его словам, новая площадка может использоваться для увеличения объемов выпуска выпечки, поскольку компании удавалось расти в этом сегменте. Перспективным является производство хлеба с добавками и полезными ингредиентами, считает господин Бурмистров. Рынок хлебобулочной продукции в России по итогам 2022 года вырос на 15,5% и составил 990 млрд рублей, подсчитали в Российской гильдии пекарей и кондитеров.

«Эдельвейс» стал собственником производственно-складских площадей в Пушкине в марте этого года, выкупив их на торгах за 930 млн рублей. Эта компания подконтрольна Алексею Чуйкову, который возглавлял учрежденное госкорпорацией «Ростех» ООО «Русинформэкспорт». Прежде комплекс принадлежал компании A Plus Development, которую признали банкротом. «Дарница» инвестировала большой объем средств в оснащение завода и хотела выкупить производство у предыдущего собственника, но сделке могли помешать его финансовые сложности, объясняет господин Князев. Вероятно, теперь у производителя получилось договориться о покупке актива, резюмирует эксперт.

Необходимость импортозамещения формирует высокий спрос на производственные площадки, но при этом готовых объектов на рынке Санкт-Петербурга довольно мало, отмечает господин Владимиров. Интерес производственных компаний все чаще смещается от аренды к владению, подтверждает директор департамента складской и индустриальной недвижимости компании Maris Александр Шевелев. В прошлом году было закрыто несколько подобных сделок, хотя изначально покупатель хотел снять площади, напоминает он.

Константин Куркин

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