Lufthansa приобрела 41% акций итальянской авиакомпании ITA Airways

Lufthansa Group и Министерство экономики и финансов Италии объявили, что германская авиакомпания приобрела миноритарный пакет акций итальянского государственного перевозчика ITA Airways (бывшая Alitalia). Lufthansa выкупила 41% акций ITA за €325 млн. При этом у Lufthansa есть опцион на увеличение своей доли в уставном капитале итальянской компании. По данным источников Bloomberg, в будущем германская компания сможет увеличить свою долю до 90%.

ITA была создана в 2020 году на базе авиакомпании Alitalia, которая прекратила свое существование из-за финансовых проблем. До сих пор единственным акционером ITA было правительство Италии, которое все это время искало потенциального покупателя для проблемной авиакомпании.

Lufthansa уже заявила, что намерена увеличить размер парка ITA с нынешних 71 самолета до 94 к 2027 году. К тому же времени штат компании должен будет увеличиться до 5,5 тыс. сотрудников. Выручка же ITA, согласно плану правительства Италии и Lufthansa, должна вырасти с €2,5 млрд, ожидаемых по итогам этого года, до €4,1 млрд в 2027 году.

Кирилл Сарханянц