ЦБ оценил темпы падения рынка ипотеки в Воронежской области

Сокращение выдач ипотечных кредитов на квартиры в новостройках в Воронежской области за первый квартал 2023 года почти вполовину не говорит о реальном резком падении рынка, сообщили руководитель главного управления Банка России по Центральному федеральному округе Рустэм Марданов и зампред ЦБ Алексей Заботкин, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, о существенном сокращении рынка ипотеки в Воронежской области сообщается в публичной статистике госкорпорации «Дом.РФ» и Минстроя России. По их данным, в январе 2023 года количество выданных жителям региона кредитов на покупку жилья в новостройках сократилось на 63% (233 кредита на 920 млн руб.) в сравнении с первым месяцем 2022-го. В феврале отрицательная динамика составила 45% (436 займов на 1,8 млрд руб.). В марте фиксировалось снижение на 41% (768 кредитов на 2,9 млрд руб.).

«Эти цифры достоверные, действительно произошло снижение объемов выдачи и некоторое сокращение темпов роста ипотечного портфеля банков в Воронежской области и в целом в Черноземье. Это не региональная, а общероссийская тенденция. Она связана с аномально высоким объемом выдач в декабре 2022 года под влиянием ожиданий прекращения льготных программ, которые занимают значительную долю в общем удельном весе выдач ипотеки,— сообщил господин Марданов .— С начала 2023 года произошло некоторое ужесточение условий — процентные ставки по льготной ипотеке выросли до 8% годовых. В итоге в декабре выдач было примерно на 40% больше, чем в среднем за месяц, после чего в январе действительно произошла достаточно большая просадка».

«Но начиная с февраля темпы постепенно начали восстанавливаться,— заверил глава управления ЦБ по ЦФО.— Если брать мартовские данные, то они примерно соответствуют средним темпам выдач ипотеки за прошлые год. Положительная динамика составляет 2,3%. Мы ожидаем таких же темпов, может быть и немного более высоких, и в следующие месяцы 2023 года».

Господин Заботкин добавил, что показатели ежемесячных выдач «крайне волатильны». «Когда вы сравниваете выдачи текущего месяца с выдачами этого же месяца годом ранее, то очень большую роль играет база. Более правильным индикатором динамики конечного кредитования, которым мы сами пользуемся, является объем ипотечного портфеля банков. Если смотреть на этот показатель, то в марте прирост ипотечного портфеля составил 16%. Это в целом внутри диапазона нашего прогноза на 2023 год. Мы ожидаем роста портфеля на 13-17% с замедлением до 10-15% в 2024-2025 годах,— сообщил зампред ЦБ.— Все эти значения заметно выше инфляции и темпов роста доходов населения, то есть в целом ипотечное кредитование расширяется довольно существенными темпами».

«Мы пристально следим за рискованной ипотекой, когда кредиты выдают заемщикам, у которых могут возникнуть затруднения с их обслуживанием. Именно на это было нацелено недавнее ужесточение условии льгот от застройщиков»,— заверил господин Заботкин.

Топ-менеджер ЦБ отметил, что льготные программы в конечном итоге лишь сделали жилье менее доступным для покупателей.

«Цены на жилье в 2021-2022 годах очень сильно выросли из-за льготной ипотеки. Это ухудшило доступность жилья. Эффект роста цен стал перекрывать выигрыш от более низкой ставки. Надо понимать, что если у вас ставка снизилась на четверть, а стоимость жилья выросла на треть, то в итоге придется платить больше. Мы в очередной раз подтверждаем, что постоянно действующие программы льготной ипотеки должны быть не массовыми, а строго адресными»,— заявил Алексей Заботкин

Вместе с тем девелоперы ранее подтверждали снижение уровня продаж, отмечая, что для роста рынка ипотеки не хватает «уверенности в завтрашнем дне». Это может вынудить застройщиков отказываться от новых проектов, считают эксперты.

Подробнее о тенденции — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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