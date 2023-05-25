На праймериз «Единой России» проголосовали свыше 2 млн человек

По состоянию на утро четверга, 25 мая, в предварительном партийном голосовании «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты всех уровней приняли участие более 2 млн человек. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований, посвященном ходу праймериз, рассказал заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

По его словам, количество зарегистрировавшихся через «Госуслуги» избирателей уже перевалило за 2,8 млн (регистрация завершается 26 мая). «На территории, где мы проводим голосование, проживает примерно 23 млн человек. Это значит, что по состоянию на сегодняшнее утро в нашей системе зарегистрировалось более 12% от избирателей, которые примут участие в выборах 10 сентября. Я считаю, что это великолепный, превосходный результат»,— отметил господин Перминов. Явка от общего количества избирателей, таким образом, уже превзошла 8%, добавил единоросс.

Напомним, праймериз ЕР проходят в 55 субъектах РФ в рамках 183 избирательных кампаний. В сентябре там будет разыграно 3,5 тыс. мандатов разного уровня. По данным Сергея Перминова, на выборах в заксобрания средний конкурс на место «кандидата в кандидаты», то есть за право баллотироваться от ЕР, составляет 7,5 человека. Наивысшего значения он достигает в Ульяновской (14,9), Ивановской (11,9), Архангельской (10,3) и Иркутской (10,3) областях. На выборах в представительные органы административных центров регионов конкурс в среднем составляет 5,5 человека на место, максимальный показатель — в Архангельске (9,4), Якутске (7,7) и Рязани (7,6). Наконец, на выборах мэра Хабаровска конкурс составляет 12 человек на место, а на довыборах в Госдуму в Крыму — 20.

Заместитель секретаря генсовета ЕР также рассказал, что гендерное соотношение участников праймериз составляет 44% на 56% в пользу мужчин. В прошлом году женщин было чуть меньше — 41%. 36% участников — молодежь (до 35 лет), при этом только 48% являются членами партии (в прошлом году партийцев было 45%). Еще 19% кандидатов — сторонники ЕР (было 12%), а 33% — беспартийные (было 43%). Две последние категории участников Сергей Перминов назвал «блоком неравнодушных — тех, кто хочет развития своей страны». Также он констатировал, что среди участников праймериз только 14% — действующие депутаты. В прошлом году их было 15%.

Андрей Прах