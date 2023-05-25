Петербургского предпринимателя будут судить за обман чиновников Смольного на 9 млн рублей

Следственный отдел по Колпинскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу предъявил обвинение 61-летнему гражданину по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщили в ведомстве, по версии следствия мужчина, занимая пост гендиректора одной из коммерческих фирм, обратился в комитет по труду и занятости населения Петербурга с заявлением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат по созданию и модернизации рабочих мест для инвалидов. Заявитель указал, что его компания закупила 10 автомобилей для выполнения услуг по доставке товаров.

При этом, как отмечают в СК, в заявлении предпринимателя содержались заведомо ложные сведения о якобы трудоустроенных в компании не менее 30 работников, являющихся инвалидами. В результате мошеннических действий на счета фирмы в июне 2020 года были перечислены денежные средства в размере около 9 млн рублей.

В настоящий момент в отношении бизнесмена, имя которого в СК не называют, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте