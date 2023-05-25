Боец сдался следователю

В Новосибирске военсуд вынес приговор 25-летнему мобилизованному Владимиру Константинову. Как указывается в деле, 29 декабря прошлого года накануне отправки в зону специальной военной операции (СВО) рядовой сбежал из учебного палаточного лагеря, развернутого для мобилизованных бойцов рядом с военным училищем. Солдат поймал такси и поехал к семье. В январе по первому звонку следователя военнослужащий сдался властям, заявив на допросе, что «лучше отправится в тюрьму». По статье УК о дезертирстве военсуд назначил ему пять лет в колонии общего режима.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Завершился судебный процесс над рядовым из Новосибирской области Владимиром Константиновым, который обвинялся в дезертирстве (ст. 338 УК РФ, максимальное наказание по ней — 15 лет заключения).

Осенью прошлого года, по данным источников „Ъ-Сибирь“, Владимира Константинова призвали в армию в рамках частичной мобилизации. Срочную службу он проходил в 2016–2017 годах в одной из воинских частей Приморья. До мобилизации он проживал в Черепановском районе Новосибирской области и работал грузчиком на фабрике мороженого. Для подготовки к СВО его и других бойцов направили в учебный палаточный лагерь, разбитый рядом с Новосибирским высшим войсковым командным училищем в Академгородке. Там солдат провел около трех месяцев.

Инкриминируемые Владимиру Константинову события произошли в конце 2022 года. К тому времени почти все команды мобилизованных, пройдя обучение, были переброшены в зону СВО. По версии следствия, 29 декабря, накануне отправки последней группы бойцов, рядовой-стрелок Константинов сбежал из палаточного лагеря. Перемахнув через забор, солдат поймал такси и поехал к матери. Около трех недель он помогал ей по хозяйству, воспитывал младших братьев и сестер (он старший среди пяти детей). В двадцатых числах января 2023 года после телефонного разговора со следователем рядовой явился в военный следственный отдел СКР по Новосибирскому гарнизону. Задерживать его не стали.

Владимиру Константинову вменили в вину дезертирство в период мобилизации. По данным источников „Ъ“, рядовой полностью признал вину. Во время допроса, который записывался на видеокамеру, призывник заявил: «Лучше отправится в тюрьму».

В середине марта по делу начался судебный процесс. Трибунал назначил обвиняемому стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым. В судебных прениях военный прокурор потребовал для рядового-стрелка пять с половиной лет заключения в колонии строгого режима, защита просила ограничиться условным сроком. Военнослужащему назначили пять лет колонии общего режима, рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военсуда. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Будут ли стороны обжаловать решение, пока неизвестно.

В четверг также стало известно, что в Омске трибунал рассмотрел уголовное дело в отношении младшего сержанта Сергея Григорьева. «Военнослужащий, считая себя подлежащим увольнению по окончании срока контракта, обратился к командованию с соответствующим рапортом, но получил отказ»,— рассказали в окружном военсуде. 29 ноября прошлого года сержант оставил воинскую часть, однако 22 марта добровольно пришел к следователю.

По ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части) ему назначили пять лет условно с испытательным сроком два года. Первоначально сержанту вменяли в вину статью УК о дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ), но по результатам рассмотрения дела обвинение было переквалифицировано.

Константин Воронов