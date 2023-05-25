В Туапсе за взятку в 200 тысяч рублей задержали начальника управления торговли райадминистрации

На начальника управления торговли и бытового обслуживания администрации Туапсинского района завели уголовное дело. Его подозревают в получении 200 тыс. руб. взятки от предпринимателя, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

По версии следствия, в начале мая 36-летний начальник управления узнал, что индивидуальный предприниматель планирует построить кафе на центральном пляже Туапсе. Чиновник сообщил бизнесмену, что за 200 тыс. руб. поспособствует в выдаче соответствующих разрешительных документов. Он добавил, что за эти деньги в будущем не будет привлекать предпринимателя к ответственности в случае выявления нарушений. Мужчина согласился и 8 мая на одной из подземных парковок в Туапсе передал чиновнику деньги. При этом он сообщил об этом в правоохранительные органы.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его заключили под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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