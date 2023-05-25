Главу единороссов в гордуме Воронежа отпустили из СИЗО под домашний арест

Ленинский райсуд Воронежа смягчил меру пресечения для главы фракции «Единая Россия» местной городской думы и политтехнолога Романа Жогова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мера пресечения в виде содержания в СИЗО заменена ему на домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Под арестом Роман Жогов находился с 30 ноября прошлого года. Как считают в региональном Следственном комитете России, в 2010 году политик добился фиктивного трудоустройства своей супруги на Воронежский опытно-механический завод, принадлежащий его однопартийцу и коллеге по гордуме Александру Провоторову. Александр Провоторов утверждает, что десять лет ежемесячно платил женщине по 20 тыс. руб., думая, что деньги идут на финансирование деятельности реготделения партии «Единая Россия». Также потерпевший утверждает, что опасался Романа Жогова из-за его статуса в партии. Год назад Александр Провоторов был осужден на два года за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Роман Жогов отрицает вину и считает, что его оговорили. Инициатива трудоустройства его супруги, по словам депутата, исходила от самого Александра Провоторова, которому руководство партии дало указание оформить политтехнологу стимулирующую надбавку в 20 тыс. руб. за сопровождение избирательных кампаний.

Романа Жогова отпустили из-под стражи в зале суда. «На очной ставке Провоторов "вспомнил" многие обстоятельства, отраженные в моих показаниях,— пояснил “Ъ” Роман Жогов.— Самое главное, что речь шла об оформлении на меня ставки помощника депутата. Эта ставка была занята, и он сам предложил альтернативу в виде устройства моего родственника на завод». Обвиняемый встретил решение о смягчении ему меры пресечения с «осторожным оптимизмом», отметив, что его уголовное дело не имеет никаких перспектив.

Сергей Толмачев, Воронеж