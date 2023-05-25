В Геленджике авторам молодежных инвестпроектов вручили 1 млн рублей

В Геленджике три победителя муниципального конкурса на «Лучший молодежный инвестиционный проект» получили 1 млн руб. Об этом сообщил «ВКонтакте» мэр курорта Алексей Богодистов.

«Геленджик — это уникальная площадка для развития предпринимательства. Несмотря на всю ее развитость, есть ниши, которые еще не заняты. Это и сельскохозяйственный бизнес с замкнутым циклом производства, и сервис клининговых услуг, и мини-швейный цех»,— отметил мэр Геленджика.

Всего на конкурс представили 16 бизнес-планов. С этого года призовой фонд конкурса был увеличен с 350 тыс. руб. до 1 млн руб. Победитель получил 500 тыс. руб. Авторы, занявшие второе и третье место, по 300 и 200 тыс. руб. соответственно. Остальные проекты мэрия также планирует сопровождать и оказывать содействие на всех этапах.

Татьяна Ручкина

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