Лабораторная работа над ошибками

Региональные власти совместно с Пермской фармакадемией и несколькими предприятиями фармацевтической отрасли создают профильный промышленный кластер. Фармацевтический кластер «Парма» объединит усилия ученых и предприятий для создания оригинальных лекарственных препаратов и аналогов импортных лекарств. Первые исследования планируется начать в 2023 году. Региональные власти уже пытались создать фармкластер в 2016 году, однако тогда объединить предприятия и вузы не удалось. Эксперты полагают, что проекту не хватило эффективной управляющей компании, способной координировать работу участников кластера и формировать его стратегию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Парма» будет специализироваться на разработке оригинальных лекарственных препаратов и технологий получения новых фармацевтических субстанций Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко ПГНИУ готов стать участником фармкластера и как исследовательское сообщество, и как площадка, располагающая уникальным оборудованием Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Следующая фотография 1 / 2 «Парма» будет специализироваться на разработке оригинальных лекарственных препаратов и технологий получения новых фармацевтических субстанций Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко ПГНИУ готов стать участником фармкластера и как исследовательское сообщество, и как площадка, располагающая уникальным оборудованием Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

В Пермском крае продолжается работа по формированию фармацевтического кластера «Парма». Соглашение о создании в регионе центра кластерного развития фармацевтической отрасли было заключено 9 ноября прошлого года на специализированной выставке-форуме «МедФарм-2022». Документ подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) «Рациональное недропользование» Павел Илюшин и ректор Пермской государственной фармацевтической академии Минздрава РФ (ПГФА) Владимир Лужанин.

По словам ректора ПГФА, академия является головным участником кластера «Парма». ПГФА формирует состав кластера и планирует его деятельность. Общими организационными вопросами, мониторингом и контролем за работой кластера занимается правительство Пермского края. Пермский НОЦ будет заниматься финансированием (его объем не раскрывается) проектов фармкластера, экспертно-аналитической оценкой и информационным сопровождением.

В работе кластера также участвуют региональные компании фармацевтической отрасли: АО «Медисорб», НПО «Биомед», ООО «Тенториум», ООО «Межбольничные аптеки» и аптечные сети («Планета Здоровья», «Пермфармация», «Аптека от склада»). Владимир Лужанин добавил, что сейчас ведутся переговоры о присоединении к «Парме» предприятий из Удмуртии и Кировской области. Однако названия этих компаний ректор не разглашает.

«Парма» будет специализироваться на разработке оригинальных лекарственных препаратов и технологий получения новых фармацевтических субстанций — веществ природного, синтетического и биотехнологического происхождения, применяемых для изготовления лекарств. В рамках кластера планируется также воспроизводить технологии синтеза оригинальных импортных фармацевтических субстанций для получения отечественных лекарств-аналогов — дженериков. Отметим, что один из участников пермского фармкластера — «Медисорб» как раз специализируется на производстве подобных препаратов.

Первые исследования в рамках кластера планируется начать в этом году. Как утверждает Владимир Лужанин, кластер начнет работу на уже имеющемся у участников оборудовании и инфраструктуре. В 2023 году «Парма» планирует выполнить для партнерских предприятий проекта научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы стоимостью около 50 млн руб. Эти средства предполагается использовать для оснащения лабораторий кластера и покупки дополнительного оборудования. «Работа уже идет полным ходом, в настоящее время проработан механизм взаимодействия участников проекта, готовится к подписанию ряд договоров на разработку научно-технической продукции»,— рассказал господин Лужанин.

Еще одна задача кластера, помимо прикладных исследований в области фармакологии,— создание инновационной научно-образовательной среды для подготовки высококвалифицированных кадров. «Отличительная особенность центра кластерного развития — акцент на исследовательской составляющей. В кооперации образовательных, научных организаций и предприятий фармацевтической сферы запланировано создание научно-образовательного центра, который обеспечит увеличение инвестиционной привлекательности Пермского края для российских и иностранных фармацевтических производителей»,— отметил ректор ПГФА.

По его словам, академия совместно с крупнейшими университетами Пермского края: Пермским государственным национальным исследовательским университетом (ПГНИУ), Пермским государственным медицинским университетом (ПГМУ), Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) — планирует создать сетевую межвузовскую программу обучения специалистов по разработке лекарственных средств.

Пермский университет готов реализовывать совместные проекты в области фармакологии с другими региональными вузами и видит целесообразность в развитии фармкластера в Пермском крае. «ПГНИУ готов участвовать в этом партнерстве и как исследовательское сообщество, и как площадка, располагающая уникальным оборудованием для определения состава вещества. Это оборудование применимо и для исследования лекарственных препаратов. Сейчас создание собственных фармацевтических средств по так называемым критическим точкам является одним из приоритетов для нашей страны. Лабораторная база ПГНИУ также может быть использована для проведения исследований в интересах индустриальных партнеров»,— прокомментировали перспективы сотрудничества в пресс-службе.

Владимир Лужанин считает, что участие в работе фармацевтического кластера может быть выгодным для всех заинтересованных сторон: «Вузы усиливают науку и ее синтез с практикой, предприятия получают готовые к внедрению технологии и научно-технологические продукты. Не стоит забывать и про подготовку высококвалифицированных кадров, ориентированных под условия и профессиональные требования конкретного работодателя».

Отметим, что «Парма» — не первая попытка создания в регионе фармацевтического кластера. Подобное объединение краевые власти пытались создать еще в 2016 году. Тогда в качестве головной компании кластера рассматривался «Медисорб». Предполагалось также, что участие в работе кластера примут «Пермская химическая компания», ПГФА, ПГМУ, ПНИПУ, ПГНИУ и Институт технической химии РАН. Планировалось, что предприятия и вузы объединятся в целях разработки отечественных субстанций для производства препаратов для анестезии, а также лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако кластер так и не был создан. Причины неудачи этого проекта в правительстве Прикамья и Пермской фармакадемии не комментируют.

Председатель Пермского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов предполагает, что проект не удалось реализовать из-за управленческих проблем. «Региональные промышленные кластеры могут развиваться, если для каждого из них создана полноценная управляющая компания. Эта компания должна выбираться участниками кластера, координировать взаимодействие между ними, формировать стратегию и план развития кластера в целом. Кроме того, эта управляющая структура должна обладать хотя бы минимальными финансовыми возможностями. Если в Пермском крае появится программа по господдержке управляющих компаний промышленных кластеров, то эти объединения будут администрироваться гораздо эффективнее»,— отмечает эксперт.

Дмитрий Теплов добавил, что развитие фармацевтического производства — перспективная отрасль для Пермского края. «Актуальность задач по импортозамещению, созданию отечественных лекарственных препаратов, дженериков в прошлом году значительно возросла. В этой сфере есть сложные, наукоемкие задачи, которые невозможно решить силами одного предприятия. А объединение усилий нескольких крупных производств, научных и образовательных учреждений может обеспечить нужные результаты — наладить выпуск аналогов тех лекарств, которые сложно завозить из-за рубежа. Тем более что в Пермском крае есть современное оборудование, лаборатории для исследований. Например, на базе Института технической химии РАН»,— считает Дмитрий Теплов.

Константин Кадочников