Москва красна миллиардерами

Больше всего миллионеров и миллиардеров проживает в крупных городах США и Китая, а богатейшим городом мира, если оценивать по количеству живущих там очень состоятельных людей, остается Нью-Йорк. Такие данные приводятся в рейтинге «Богатейшие города мира 2023», составленном компаниями Henley & Partners и New World Wealth. Интересно, что Москва по числу миллионеров не вошла даже в топ-30, зато по числу миллиардеров оказалась в топ-10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Богатейшими городами мира, по версии Henley & Partners и аналитической компании New World Wealth, остаются крупнейшие американские и азиатские города. В рейтинге, который эти две компании представили сегодня, 97 городов, расположенных в 9 регионах мира, ранжированы по количеству проживающих в них миллионеров (обладателей состояний от $1 млн до $100 млн), сантимиллионеров (от $100 млн до $1 млрд) и миллиардеров (от $1 млрд). Естественно, что миллиардеры и сантимиллионеры включены в общее количество миллионеров.

В топ-10 рейтинга по числу живущих там миллионеров вошли три американских города: Нью-Йорк (340 тыс.), Сан-Франциско (285 тыс.), Лос-Анджелес (205,4 тыс.) — и три китайских: Гонконг (129,5 тыс.), Пекин (128,2 тыс.) и Шанхай (127,2 тыс.). В топ-10 также вошли Токио, где живут 290,3 тыс. миллионеров, Сингапур (240,1 тыс.) и Сидней (126,9 тыс.). Единственный европейский город в топ-10 — Лондон с 258 тыс. миллионеров.

Как отмечают составители рейтинга, темпы увеличения числа миллионеров в разных городах отличаются иногда очень разительно, особенно если рассматривать эту тенденцию на отрезке последних десяти лет.

Если в Пекине за десять лет число миллионеров выросло на 70%, в Шанхае — на 72%, а в Сан-Франциско — на 68%, то в Нью-Йорке и Сингапуре — на 40%. В Гонконге же число миллионеров упало на 27%.

Токио десять лет назад лидировал в этом рейтинге, а теперь занимает второе место. Пекин и Шанхай оказались в десятке только в последнее десятилетие, Гонконг же, напротив, опустился с четвертого (на котором был в 2012 году) на седьмое место. А вот лидером по приросту миллионеров за последние десять лет стал Ханчжоу. Сейчас в нем проживают 30,4 тыс. миллионеров, и это на 105% больше, чем в 2012 году. Чуть уступает ему по этому показателю американский Остин — рост на 102%. И стараются их догнать Шэньчжэнь — 98%, Уэст-Палм-Бич — 90%, Скоттсдейл — 88%, Бенгалуру — 88%, Гуанчжоу — 86%.

Города с самой большой численностью миллионеров Выйти из полноэкранного режима Место Город Изменение доли миллионеров за 10 лет Число миллионеров 1 Нью-Йорк 40% 340000 2 Токио –5% 290300 3 Сан-Франциско 68% 285000 4 Лондон –15% 258000 5 Сингапур 40% 240100 6 Лос-Анджелес 35% 205400 7 Гонконг –27% 129500 8 Пекин 70% 128200 9 Шанхай 72% 127200 10 Сидней 35% 126900 31 Москва –44% 35200 71 Санкт-Петербург –38% 6900 Открыть в новом окне Источник: Henley & Partners, New World Wealth.

Авторы рейтинга также отмечают, что традиционные города для миллионеров, такие как Монако и Дубай, также ощутили приток состоятельных людей за последнее десятилетие. «Среднее состояние человека, живущего в Монако, превышает $10 млн, что делает его городом с самым высоким уровнем благосостояния на душу населения. Монако также самый дорогой город в мире по стоимости недвижимости — цена за квадратный метр здесь превышает $35 тыс.»,— говорит глава исследовательского отдела New World Wealth Эндрю Амойлс. По его словам, в Дубай, где низкие налоговые ставки, только в 2022 году переехало около 3,5 тыс. состоятельных людей со всего мира.

По числу обладателей состояний от $100 млн тоже лидирует Нью-Йорк: там живут 724 таких обеспеченных человека, и в топ-3 вошли только американские города. А по числу миллиардеров Нью-Йорк чуть уступил Сан-Франциско — 63 против 58. В топ-5 по числу миллиардеров также вошли Пекин (43), Лос-Анджелес (42) и Шанхай (40).

Города с самой большой численностью миллиардеров Выйти из полноэкранного режима Место Город Число миллиардеров 1 Сан-Франциско 63 2 Нью-Йорк 58 3 Пекин 43 4 Лос-Анджелес 42 5 Шанхай 40 6 Лондон 36 7 Гонконг 32 8 Мумбай 29 9 Москва 28 10 Сингапур 27 39 Санкт-Петербург 7 Открыть в новом окне Источник: Henley & Partners, New World Wealth.

В рейтинг вошли два российских города — Москва и Санкт-Петербург. Российская столица по числу миллионеров, которые в ней проживают (35,2 тыс.), оказалась за пределами топ-30, по числу сантимиллионеров (250) она на 14-м месте, а вот по числу миллиардеров (28) Москва занимает 9-е место, совсем чуть-чуть уступая Мумбаю (29) и Гонконгу (32).

Из доклада Henley & Partners следует, что за последние десять лет число миллионеров в Москве сократилось на 44%. В Санкт-Петербурге миллионеров с 2012 года тоже стало меньше — на 38%

Сейчас Петербург занимает 71-е место по этому показателю. В городе также живут 55 обладателей состояния более $100 млн и 7 долларовых миллиардеров (столько же, сколько в Калькутте, и на одного больше, чем в Ванкувере, Мадриде, Ницце, Лас-Вегасе и нескольких других городах).

Алена Миклашевская