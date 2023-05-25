По ООПТ работы

В Пермском крае идет разработка концепции и стратегии развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Над проектом документа работали пермские ученые, которые определили планы мероприятий по сохранению и восстановлению природных ресурсов. Одним из трендов новой стратегии должно стать внедрение таких понятий, как экологический туризм и экологическое просвещение, а также создание условий для привлечения бизнеса к работе в ООПТ. Кроме того, в новом документе ученые предложили уделить особое внимание природным территориям, которые сегодня в Пермском крае фактически не охраняются, но являются уникальными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Пермском крае особое внимание уделяется ВИШЕРСКОМУ ЗАПОВЕДНИКУ Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото В новой концепции развития ООПТ заложен тренд на развитие экологического туризма Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Следующая фотография 1 / 2 В Пермском крае особое внимание уделяется ВИШЕРСКОМУ ЗАПОВЕДНИКУ Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото В новой концепции развития ООПТ заложен тренд на развитие экологического туризма Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Работа по созданию стратегии развития ООПТ была начата в прошлом году. Министерство природных ресурсов Пермского края с помощью конкурса выбрало разработчика проекта концепции ООПТ. Разработкой проекта занималось инновационное предприятие «Бюро охраны природы», созданное коллективом пермских ученых. Стоимость контракта составила 3,6 млн руб.

В министерстве природных ресурсов Пермского края сообщили, что в настоящее время работа над концепцией и стратегией развития ООПТ Пермского края продолжается. «Подрядчиком подготовлен проект документа, проект находится на согласовании»,— завили в ведомстве. В пресс-службе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края ранее пояснили цель мероприятий по созданию стратегии ООПТ — определить роль каждой ООПТ в системе (экотуристская, парковая для отдыха местного населения и другие) для извлечения максимальной прибыли от ее эксплуатации или, наоборот, для ее сохранения и разведения краснокнижных животных. «Необходимо сформировать понимание, где и как надо обустраивать ООПТ для туристов, где оставить зону покоя, где вводить плату за посещение. Также нужно выяснить, достаточна ли сеть ООПТ в регионе или нужно создавать новые»,— поясняли в министерстве. Стоит отметить, что Пермский край занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по количеству особо охраняемых природных территорий.

Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте госзакупок, разработчик новой концепции ООПТ должен был определить цели, задачи, приоритеты и мероприятия, направленные на долгосрочное, устойчивое комплексное развитие ООПТ Пермского края, а также разработать концепцию развития экологического и познавательного туризма на особо охраняемой территории регионального значения. Исполнитель должен был подготовить план мероприятий по сохранению и восстановлению природных и природно-культурных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение для ООПТ, в том числе по строительству визит-центров, кордонов. Также ставилась задача подготовить план мероприятий по повышению уровня экологической культуры среди посетителей ООПТ и местного населения.

В концепции предполагается наличие плана мероприятий по туристическому обустройству отдельных ООПТ, привлечению бизнеса, в том числе на обустройство ООПТ, организаций туристской, экскурсионной, эколого-просветительской деятельности для туристов и посетителей ООПТ. Предполагается, что в новой концепции появятся расчеты возможных финансовых потоков и бизнес-модели функционирования для отдельных ООПТ, а также предложения по изменению границ и увеличению площади природных территорий. Документ будет содержать разработку дорожной карты поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма на территории ООПТ Пермского края. Итоговые документы концепции должны соответствовать федеральным и региональным законам и нормативным документам, а также отвечать целям и задачам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и его подпроектов.

Ученые «Бюро охраны природы» завершили разработку проекта в конце прошлого года. «В период работы специалисты провели наблюдение за состоянием природной среды, ее компонентами, природными процессами, оценку состояния природных комплексов и объектов, выявили изменения состояния окружающей среды под воздействием природных и (или) антропогенных факторов, спрогнозировали изменения состояния природных комплексов, подготовили природоохранные рекомендации по снижению антропогенного воздействия на состояние природных комплексов и объектов, установлению границ и функциональному зонированию территории на 66 ООПТ регионального значения Пермского края, из них: четыре геологических памятника природы, пять ботанических природных резерватов, три ботанических памятника природы, один ландшафтный природный резерват, 21 ландшафтный памятник природы, 12 охраняемых ландшафтов и 20 государственных биологических заказников»,— подытожили результаты своей работы в «Бюро охраны природы».

Заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, д.г.н., профессор Сергей Бузмаков рассказал, что над проектом концепции работали ученые ПГНИУ: экологи, экономисты, специалисты по туристическому бизнесу. «Определены цели, задачи, приоритеты для создания условий комплексного развития системы ООПТ, проведен анализ современного состояния особо охраняемых природных территорий»,— отметил господин Бузмаков. По его словам, в предложенной концепции отражены федеральные и региональные тренды в развитии сетей ООПТ. Считается, что для устойчивого развития, поддержания экологического равновесия в биосфере необходимо, чтобы ООПТ составляли не менее 17%. Система ООПТ должна отражать ландшафтное и биологическое разнообразие, обеспечивать экологический баланс региона. «В настоящее время в Пермском крае мы выделяем шесть природных районов. Сейчас мы занимаемся в основном сохранением горной части. Это заповедники „Вишерский“ и „Басеги“. У нас есть пробелы в сохранении прежде всего таких участков, как реликтовая Кунгурская лесостепь и южная тайга. Наиболее серьезный недостаток представленности в системе особо охраняемых природных территорий отмечается для степных и лесостепных экосистем, сохраняющихся на юго-востоке Пермского края в природном районе Кунгурская лесостепь. В этом районе организацию новых ООПТ и расширение существующих ООПТ следует считать первоочередной задачей территориальной охраны природы. На сегодняшний день, если посмотреть общее количество ОППТ в регионе — вроде и неплохо. Но если смотреть именно на разнообразие, представленность, то по некоторым природным районам есть пробелы. Получается, что мы часть из них толком и не охраняем»,— пояснил Сергей Бузмаков. Кроме того, надо приложить усилия для сохранения наиболее крупных ненарушенных и малонарушенных массивов лесных территорий, водно-болотных угодий. По мнению ученого, концепция предлагает сосредоточиться именно на этих ландшафтах.

Реализация стратегии развития ООПТ в Пермском крае будет во многом зависеть от того, удастся ли всем участникам решить кадровый вопрос. «Вопрос подготовки квалифицированных кадров для работы в ООПТ – один из ключевых. В Пермском университете есть бакалавриат по лесному делу, где изучают, как планировать и осуществлять лесохозяйственные мероприятия с учетом особенностей местообитаний, разрабатывать новые технологии, методы ухода за лесами, но это далеко не все задачи, которые необходимо решать», – добавляет Сергей Бузмаков.

Еще одним трендом концепции специалист назвал развитие экологического туризма, экологического просвещения и создание экономических условий для монетизации или частичной компенсации расходов на содержание ООПТ. Документ, по словам профессора Бузмакова, должен регламентировать бизнес и способствовать участию местных сообществ в сохранении ООПТ. «В этой концепции мы пытаемся показать и установить правила, которые обеспечат долгосрочное и устойчивое использование природы»,— говорит эксперт.

Сергей Бузмаков заметил, что старая концепция ООПТ делала акцент на заповедниках и сохранении биооразнообразия. «В восьмидесятые годы ни о каком экологическом туризме речи не было. И тем более о том, чтобы заниматься туризмом на ООПТ. А сейчас допустимая грань в форме экотуризма найдена»,— отметил господин Бузмаков. По его словам, новая концепция подходит к вопросам с современных позиций: репрезентативность, научная и образовательная деятельность, карбоновая повестка. «Фактически создается региональный экологический каркас, который полноценно входит в федеральный»,— пояснил ученый.

Ирина Суханова