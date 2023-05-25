Периодическая таблица сверхприбылей

Несмотря на снижение объемов производства в прошлом году из-за прекращения поставок в Евросоюз, прикамские химкомбинаты смогли нарастить выручку и чистую прибыль. Химики считают ушедший 2022-й годом суперприбыли, которая была вызвана валютными колебаниями и аномальным повышением мировых цен на энергоресурсы и сырье. Однако в этом году они ожидают падения прибыли. Чтобы сохранить финансовую стабильность, комбинаты ищут новые рынки сбыта и замену западного оборудования и технологий. Приоритетным для них сейчас становится отечественный рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В прошлом году химики серьезно сократили объемы выпускаемой продукции Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг / купить фото За прошлый год кардинально поменялась география поставок прикамских химиков Следующая фотография 1 / 2 В прошлом году химики серьезно сократили объемы выпускаемой продукции Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг / купить фото За прошлый год кардинально поменялась география поставок прикамских химиков

Меньше, да лучше Химическая отрасль считается одной из самых пострадавших от западных санкций и спада производства. По данным Пермьстата, снижение объемов промпроизводства в регионе за 2022 год составило 2%, а производство химических веществ и химических продуктов в Прикамье за тот же период упало на 17,2%.

Снижение показала и добыча полезных ископаемых, которой занимаются прикамские калийные предприятия — один из локомотивов прикамской химии. Падение индекса производства здесь составило 5%. Почти на 5% сократили отгрузку товара производители резины и пластмасс в Пермском крае.

Минувшей весной пермские комбинаты останавливали и сокращали производство, поскольку не смогли сбыть продукцию из-за упавшего объема экспорта, преимущественно в Европу, разрыва логистических цепочек. Так, весной прекращалось железнодорожное движение из РФ в Финляндию — основной транспортный путь для российских промышленников. Во второй половине года этот путь окончательно закрылся, а часть химпродукции, которую выпускают пермские предприятия, оказалась в очередном пакете евросанкций.

Тенденции в отрасли тогда лучше всего продемонстрировала полная остановка пермского производителя кислот АО «Камтэкс-Химпром». В июне завод полностью прекратил производство. Такое решение было принято из-за затруднения экспорта, на который идет до 80% продукции завода. В простое оказались более 700 сотрудников завода, которым выплачивалась зарплата в полном объеме. В октябре завод смог наладить сбыт и закупить недостающие для выпуска продукции реагенты. Четырехмесячный простой ожидаемо сказался на результатах работы АО: выручка сократилась с 4,8 млрд руб. до 4,2 млрд руб., чистая прибыль — с 886 млн руб. до 358,7 млн руб.

Топ-менеджеры предприятий края подтверждают, что в прошлом году сократили выпуск продукции. Так, по данным председателя совета директоров ООО «Сода Хлорат» (Березники) Марины Медведевой, по итогам года комбинат снизил объемы производства примерно на 15%. По ее словам, выпуск продукции начал восстанавливаться к концу года.

«Пермские минудобрения» (филиал «Уралхима») в 2022 году на 13,6% снизили выпуск продукции, объем производства составил 794 тыс. тонн продукции. Снижение объемов директор филиала Алексей Аверьянов связывает с падением экспорта из РФ жидкого аммиака — в 2022 году аммиакопровод в Одессу был остановлен на фоне СВО. В итоге «Пермские минудобрения» сократили производство аммиака на 20%. Объемы производства основного продукта ПМУ — карбамида — не снизились.

Директор еще одного филиала «Уралхима» — березниковского «Азота» Александр Семенюк рассказал, что план по производству в 2022 году не был выполнен: произведено 2,2 млн тонн продукции вместо 2,3 млн тонн. Он связывает это с нарушением логистических цепочек вывоза продукции. «Ранее основным потребителем товарного аммиака были страны ЕС, но с марта прошлого года экспорт туда стал невозможен. В результате мы были вынуждены разгрузить несколько производств, но сейчас стараемся нарастить переработку в сыпучий продукт для реализации на других рынках»,— отметил топ-менеджер химкомбината.

Падение объемов производства не сильно отразилось на доходах химиков. За год они продали продукции на 588 млрд руб., что на 16% больше выручки 2021 года. Правда, в конце года мировые цены на химическую продукцию, в том числе и пермских химкомбинатов, заметно снизились. По данным Пермьстата, в декабре 2022 года цены упали на 51% от показателей декабря 2021 года. У химкомбинатов, занятых добычей полезных ископаемых, напротив, заработки росли. За год они реализовали продукции на 266 млрд руб. (рост выручки — 7,1%), в декабре 2022 года выручка была на 30% выше, чем в декабре 2021-го.

Финансовая отчетность химкомбинатов подтверждает данные статистики. Так, ООО «Сода-Хлорат» при сохранившейся выручке в 3 млрд руб. (2,9 млрд руб. в 2021 году) увеличило чистую прибыль на 270%, с 79 млн до 293 млн руб.

ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» увеличило выручку в 2,2 раза — с 51,51 млрд руб. в 2021 году до 116,31 млрд руб. в 2022-м, а также в 3,1 раза нарастило чистую прибыль — с 29,95 млрд руб. в 2021 году до 93,57 млрд руб. в 2022-м.

Улучшили свои финансовые показатели и другие предприятия. АО «СИБУР-Химпром» выручило 10,7 млрд руб. (годом ранее — 9,6 млрд руб.), чистая прибыль общества составила 680,4 млн руб. (в 2021-м — 589,4 млн руб.). ООО «Уральский завод противогололедных материалов» при выручке в 7,9 млрд руб. (5,8 млрд руб. годом ранее) получило чистую прибыль в размере 1,93 млрд руб. (1,91 млрд в 2021 году). АО «Березниковский содовый завод» нарастило выручку за год с 7,9 млрд до 9,2 млрд руб., чистую прибыль — с 321 млн руб. до 527 млн руб.

Председатель совета директоров ООО «Сода Хлорат» Марина Медведева называет 2022 год для химических предприятий «годом суперприбыли». По ее мнению, положительный финансовый результат сложился из двух частей. Первые два квартала выручка и прибыль росли из-за валютных колебаний, прежде всего — резкого скачка доллара и евро к рублю. Во второй половине года драйвером доходов химиков стал рост как мировых, так и внутренних цен на их продукцию. Например, в первой половине 2022 года резко подорожал газ, являющийся основной составляющей при производстве многих химических продуктов. Соответственно, возросшие затраты на покупку газа химики закладывали в цену на свои продукты. Усложнившаяся логистика также учитывалась в цене продукта. Рост цен на некоторые товары составил до 40%. Наиболее впечатляющий рост, по мнению госпожи Медведевой, показали цены на калий: тонна стоила $700–800, тогда как в прошлые годы цена калия составляла $300–400 за тонну.

Сейчас мировые цены падают — дешевеют и продукты пермских химиков. Марина Медведева прогнозирует, что у химпредприятий прибыль в 2023 году будет значительно ниже.

Основы сбытия Алексей Аверьянов из ПМУ прогнозирует снижение объемов производства на предприятии. Это связано с самым крупным за последние годы ремонтом на заводе.

Он рассказал о кардинальном изменении географии поставок комбината начиная с апреля 2022 года. До начала СВО «Пермские минудобрения» поставляли в Европу около 10% продукции, но сейчас пермские удобрения покупает только Греция и этот контракт завершается, уточняет господин Аверьянов. 14 мировых транспортных компаний прекратили работу с российскими предприятиями. Европейские объемы были перенаправлены в другие страны, преимущественно в страны Карибского бассейна, Латинской Америки. ПМУ также поставляет продукцию в Африку, Южную Азию. Более половины поставок завода приходится на рынок РФ и стран СНГ, отметил Алексей Аверьянов.

Закрытие западных рынков и усложнение логистики приводят к тому, что производители минеральных удобрений стали считать российских аграриев приоритетным покупателем. «Еще в 2021 году цены для внутреннего рынка нами были заморожены. Сейчас этот рынок стал для нас опорным. За последние три года поставки отечественным аграриям заметно выросли. Уверен, что этот тренд продолжится»,— считает Алексей Аверьянов.

Глава краевого минагро Павел Носков подтверждает, что цены на удобрения для региональных аграриев не растут второй год подряд. «По удобрениям у нас есть ежегодный прирост приобретаемых удобрений сельхозтоваропроизводителями. Это связано с тем, что начали субсидировать приобретение удобрений. На этот год у нас тоже амбиционные планы. Мы видим хорошую динамику приобретения удобрений по объемам четвертого квартала, которая заметно выше, чем годом ранее»,— отметил министр.

По данным Пермьстата, под урожай 2022 года сельхозорганизациями края было внесено 9,5 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 147,9 тыс. га, это на 3,1% больше объемов 2021 года.

Химкомбинация Главной проблемой, с которой столкнулись российские химические и нефтегазовые компании после ухода западных компаний, стало отсутствие привычного современного оборудования и надежных лицензиаров внутри России для будущих инвестиционных проектов, считает эксперт в химической отрасли Левон Гарслян. Основные пути выхода из сложившейся ситуации эксперты видят в развитии отечественных НИОКР и расширении сотрудничества с компаниями из «дружественных стран».

Директор «Пермских минудобрений» Алексей Аверьянов рассказал, что предприятие сейчас активно занимается поиском аналогов иностранного оборудования, которое с 2022 года перестало поступать в РФ. По оценке директора, агрегаты завода, построенного 42 года назад по японскому проекту, на 70% — зарубежные. В частности, идет поиск иностранных аналогов контроллеров, плат для систем управления, катализаторов синтеза аммиака и прочего. Директор «Пермских минудобрений» отметил, что ряд узлов удается найти на российских заводах, например в ПАО «Азотреммаш» (Тольятти). Есть и примеры успешного замещения внутри холдинга «Уралхим» компонентов, ранее импортировавшихся в РФ. Так, закупаемый ранее за рубежом реагент метаванадат калия сейчас разрабатывается ООО «Уралхим Инновации». Это предприятие находится в иннополисе «Сколково», и пермское предприятие постоянно мониторит различные химические стартапы. Так, завод поддержал новый инновационный метод очистки теплообменников с помощью ультразвука. Бесконтактная их очистка поможет сокращать время на остановочные ремонты оборудования, уточнил Алексей Аверьянов.

Вячеслав Суханов