В Адыгее отменили режим повышенной готовности, введенный из-за COVID-19

На территории Адыгеи отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19. Соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов.

«Указ Главы Адыгеи отменяет все нормативно-правовые акты, связанные с режимом повышенной готовности. В том числе признаются утратившими силу распоряжения о введении ограничений на проведение массовых мероприятий»,— сообщили в правительстве Адыгеи.

Режим повышенной готовности в республике был введен в марте 2020 года. Документ был подписан в связи с угрозой распространения коронавируса.

Татьяна Ручкина

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