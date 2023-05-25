Химия между ними

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова, редактор Business GUIDE «Химия и экология»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ирина Суханова, редактор Business GUIDE «Химия и экология»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прошлый год, несмотря на негативные прогнозы, оказался довольно прибыльным для химической отрасли. Снижение объемов производства удалось компенсировать за счет выросшего курса валюты и цен на удобрения. Это позволило предприятиям химической отрасли подготовиться к 2023 году.

За прошедший период промышленникам пришлось серьезно пересмотреть географию поставок и наладить новые связи для обновления производственных цепочек. Химики ищут новые рынки сбыта и новых партнеров. В приоритете — продажи на внутренний рынок и развитие импортозамещающих производств.

В этот сложный период в Пермском крае реанимировали проект по созданию фармкластера, который должен заместить часть лекарств. Для этого в регионе неплохо развиты базовые институты и нужные производства. В текущих условиях проект имеет больше шансов на успех, потому что европейские рынки и разработки больше не доступны. Теперь рассчитывать можно только на собственные силы и развивать что-то самостоятельно.