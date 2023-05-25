TomYamBar планирует открыть не менее пяти ресторанов в Перми

Сеть ресторанов паназиатской кухни TomYamBar намерена открыть в Перми не менее пяти заведений, сообщил сегодня журналистам соучредитель сети Алексей Макаров. По его словам, планируется открыть три крупных ресторана и два заведения в формате street-food. В компании отметили, что рассматривают площадки в торговых центрах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TomYamBar Фото: TomYamBar

Напомним, первая точка сети в тестовом режиме открылась в ноябре 2022 года в ТЦ «iMall Эспланада». Заведение занимает площадь 338 кв. м. Несколько месяцев после тестового открытия команда изучала рынок, обучала сотрудников и налаживала работу.

Сеть семейных паназиатских ресторанов TomYamBar основана в 2016 году в Новосибирске. Сейчас она насчитывает более 30 заведений в России, Казахстане и Узбекистане. Рестораны специализируются на паназиатских супах. Франчайзи пермского ресторана выступило ООО «Гастрономия». Сумма инвестиций в открытие заведения составила 32 млн руб.