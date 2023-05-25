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Коммерсантъ FM
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Париж стоит места

Даниил Медведев на Roland Garros вступает в борьбу за титул первой ракетки мира

В Париже состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции — второго в сезоне турнира Большого шлема c общим призовым фондом €49,6 млн, который в воскресенье начинается на грунтовых кортах стадиона Roland Garros. Одна из его интриг связана с борьбой за лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Реальные шансы сместить с первого места испанца Карлоса Алькараса имеют двое — россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

Чтобы гарантировать себе титул первой ракетки мира через две недели, Даниилу Медведеву нужно выиграть Roland Garros

Чтобы гарантировать себе титул первой ракетки мира через две недели, Даниилу Медведеву нужно выиграть Roland Garros

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Чтобы гарантировать себе титул первой ракетки мира через две недели, Даниилу Медведеву нужно выиграть Roland Garros

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Решение травмированного Рафаэля Надаля пропустить нынешний Roland Garros кардинальным образом изменило привычный расклад сил перед началом мужского грунтового мейджора. Даже в неудачные для испанца сезоны, например в 2009 году, когда он в 1/8 финала уступил шведу Робину Сёдерлингу, или в 2016-м, когда выйти на матч 1/16 финала ему помешало нездоровье, шансы Надаля победить на Открытом чемпионате Франции котировались чрезвычайно высоко. И в основном он оправдывал прогнозы, выиграв в Париже 14 финалов за последние 18 лет. Однако теперь в турнирной сетке Надаль отсутствует, и кого считать основным претендентом на победу, пока не совсем ясно.

Зато известно, что кроме Кубка мушкетеров — трофея, который вручается победителю мужского Roland Garros,— на кону в Париже будет стоять и титул первой ракетки мира.

Дело в том, что разрывы в верхней части рейтинга АТР не слишком велики. У Карлоса Алькараса сейчас 6815 очков, у Даниила Медведева — 6330, у Новака Джоковича — 5955, причем испанцу и сербу как четвертьфиналистам 2022 года требуется защитить по 360 баллов, а россиянину, выбывшему тогда кругом ранее,— 180 баллов. После того как Алькарас и Джокович в четверг попали в одну половину сетки (иными словами, они могут встретиться только в полуфинале), стало ясно, что на данный момент первое место любому из вышеперечисленной тройки гарантирует лишь французское чемпионство. Возможны и другие варианты: скажем, Медведев может подняться на вершину, если проиграет в финале не Алькарасу или Джоковичу, а кому-то еще. Хотя более подробно рассматривать их имеет смысл уже по ходу турнира.

Алькарас на старте сыграет с одним из победителей квалификации.

Титулы, завоеванные испанцем на грунте в Барселоне и Мадриде, вроде бы говорят о том, что именно он в Париже главный фаворит.

В то же время сенсационное поражение от 135-й ракетки мира венгра Фабиана Марожана в 1/16 финала Открытого чемпионата Италии подмочило репутацию Алькараса, который в тот день был непохож на себя. Причина того срыва пока непонятна. Вполне возможно, что это одно из тех недоразумений, которые периодически случаются даже с самыми великими чемпионами. Но если вдруг у Алькараса имеются проблемы медицинского характера, так же как в конце прошлого и начале нынешнего сезонов, когда он пропустил несколько важных турниров из-за травм, то в Париже они могут проявиться в любой момент. А это явно сыграет на руку его конкурентами.

Даниил Медведев о победе в Риме и предстоящем Roland Garros

С Джоковичем, 22-кратным чемпионом турниров Большого шлема, ситуация иная. Он крайне неудачно начал грунтовый сезон, а в Риме, наоборот, заметно прибавил. До титула там 36-летний ветеран не дотянулся, но по сравнению, например, с апрельским турниром в Монте-Карло показал уже совсем иной уровень игры. Учитывая, что серб уже побеждал на Roland Garros в 2016 и 2021 годах, а с надеждой завоевать свой 23-й трофей на мейджорах и обойти по этому показателю Надаля связана главная задача Джоковича в конце карьеры, его логично считать фаворитом номер два. Тем более что в сухую солнечную погоду— а метеопрогноз на первую неделю турнира хороший — у Джоковича, который в первом круге встретится с американцем югославского происхождения Александаром Ковачевичем, на грунте раньше получалось очень хорошо.

Перспективы Медведева, который «посеян» в Париже вторым, тоже выглядят многообещающе. Он проводит свою лучшую грунтовую серию, а великолепная победа в Риме стала едва ли не самым ярким откровением всего теннисного года.

Конечно, прекрасную форму, которую россиянин продемонстрировал в Италии, еще требуется сохранить, но, судя по пяти титулам, завоеванным с февраля, Медведев знает, как это делается.

В первом круге ему, как и Алькарасу, достался соперник из квалификации, а победитель этой пары выйдет на француза Кантена Алиса или аргентинца Гвидо Пелью. Определенные сложности у Медведева в первые дни, наверное, возможны, но сильных поводов для беспокойства у его болельщиков пока нет. Можно даже сказать, что жеребьевка сложилась для него удачно.

Евгений Федяков

  • Газета «Коммерсантъ» №92 от 26.05.2023, стр. 12

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