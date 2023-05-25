Париж стоит места

В Париже состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции — второго в сезоне турнира Большого шлема c общим призовым фондом €49,6 млн, который в воскресенье начинается на грунтовых кортах стадиона Roland Garros. Одна из его интриг связана с борьбой за лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Реальные шансы сместить с первого места испанца Карлоса Алькараса имеют двое — россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы гарантировать себе титул первой ракетки мира через две недели, Даниилу Медведеву нужно выиграть Roland Garros

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Чтобы гарантировать себе титул первой ракетки мира через две недели, Даниилу Медведеву нужно выиграть Roland Garros

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Решение травмированного Рафаэля Надаля пропустить нынешний Roland Garros кардинальным образом изменило привычный расклад сил перед началом мужского грунтового мейджора. Даже в неудачные для испанца сезоны, например в 2009 году, когда он в 1/8 финала уступил шведу Робину Сёдерлингу, или в 2016-м, когда выйти на матч 1/16 финала ему помешало нездоровье, шансы Надаля победить на Открытом чемпионате Франции котировались чрезвычайно высоко. И в основном он оправдывал прогнозы, выиграв в Париже 14 финалов за последние 18 лет. Однако теперь в турнирной сетке Надаль отсутствует, и кого считать основным претендентом на победу, пока не совсем ясно.

Зато известно, что кроме Кубка мушкетеров — трофея, который вручается победителю мужского Roland Garros,— на кону в Париже будет стоять и титул первой ракетки мира.

Дело в том, что разрывы в верхней части рейтинга АТР не слишком велики. У Карлоса Алькараса сейчас 6815 очков, у Даниила Медведева — 6330, у Новака Джоковича — 5955, причем испанцу и сербу как четвертьфиналистам 2022 года требуется защитить по 360 баллов, а россиянину, выбывшему тогда кругом ранее,— 180 баллов. После того как Алькарас и Джокович в четверг попали в одну половину сетки (иными словами, они могут встретиться только в полуфинале), стало ясно, что на данный момент первое место любому из вышеперечисленной тройки гарантирует лишь французское чемпионство. Возможны и другие варианты: скажем, Медведев может подняться на вершину, если проиграет в финале не Алькарасу или Джоковичу, а кому-то еще. Хотя более подробно рассматривать их имеет смысл уже по ходу турнира.

Алькарас на старте сыграет с одним из победителей квалификации.

Титулы, завоеванные испанцем на грунте в Барселоне и Мадриде, вроде бы говорят о том, что именно он в Париже главный фаворит.

В то же время сенсационное поражение от 135-й ракетки мира венгра Фабиана Марожана в 1/16 финала Открытого чемпионата Италии подмочило репутацию Алькараса, который в тот день был непохож на себя. Причина того срыва пока непонятна. Вполне возможно, что это одно из тех недоразумений, которые периодически случаются даже с самыми великими чемпионами. Но если вдруг у Алькараса имеются проблемы медицинского характера, так же как в конце прошлого и начале нынешнего сезонов, когда он пропустил несколько важных турниров из-за травм, то в Париже они могут проявиться в любой момент. А это явно сыграет на руку его конкурентами.

С Джоковичем, 22-кратным чемпионом турниров Большого шлема, ситуация иная. Он крайне неудачно начал грунтовый сезон, а в Риме, наоборот, заметно прибавил. До титула там 36-летний ветеран не дотянулся, но по сравнению, например, с апрельским турниром в Монте-Карло показал уже совсем иной уровень игры. Учитывая, что серб уже побеждал на Roland Garros в 2016 и 2021 годах, а с надеждой завоевать свой 23-й трофей на мейджорах и обойти по этому показателю Надаля связана главная задача Джоковича в конце карьеры, его логично считать фаворитом номер два. Тем более что в сухую солнечную погоду— а метеопрогноз на первую неделю турнира хороший — у Джоковича, который в первом круге встретится с американцем югославского происхождения Александаром Ковачевичем, на грунте раньше получалось очень хорошо.

Перспективы Медведева, который «посеян» в Париже вторым, тоже выглядят многообещающе. Он проводит свою лучшую грунтовую серию, а великолепная победа в Риме стала едва ли не самым ярким откровением всего теннисного года.

Конечно, прекрасную форму, которую россиянин продемонстрировал в Италии, еще требуется сохранить, но, судя по пяти титулам, завоеванным с февраля, Медведев знает, как это делается.

В первом круге ему, как и Алькарасу, достался соперник из квалификации, а победитель этой пары выйдет на француза Кантена Алиса или аргентинца Гвидо Пелью. Определенные сложности у Медведева в первые дни, наверное, возможны, но сильных поводов для беспокойства у его болельщиков пока нет. Можно даже сказать, что жеребьевка сложилась для него удачно.

Евгений Федяков