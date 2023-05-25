Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как наличие рекреационных пространств на крышах влияет на стоимость жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общественные и приватные благоустроенные террасы, даже небольшие парковые зоны на крышах все чаще встречаются в жилых новостройках. Девелоперы продумывают каждый квадратный метр своих проектов, создавая в том числе уютные зоны для отдыха и спорта. В Москве таких примеров уже довольно много, есть такие новостройки и в Санкт-Петербурге.

В этом городе ведется строительство уже пяти жилых комплексов с эксплуатируемой кровлей. Два из них представляют дома комфорт-класса и еще три — премиальный сегмент, посчитали специалисты компании GloraX. Самая просторная эксплуатируемая кровля в строящихся домах премиум-класса представлена в новом жилом комплексе, расположенном на берегу Финского залива. Ее площадь составляет 855 «квадратов».

После пандемии в сегменте первичной недвижимости стала формироваться тенденция на расширение рекреационных зон в составе инфраструктуры жилых объектов. Это выражается в том числе использованием такого нестандартного решения, как эксплуатируемая кровля. Это важный и перспективный элемент девелоперского продукта, отвечающий глобальным трендам и стратегии развития городов, отмечают эксперты. Рекреационные пространства на крышах жилых домов — актуальный формат для всех мегаполисов.

Совсем небольшой объем новостроек с эксплуатируемой кровлей в Санкт-Петербурге во многом обусловлен значительной стоимостью реализации подобных решений, возможными сложностями обслуживания в будущем и отчасти не самыми простыми климатическими условиями. Кроме того, обустройство эксплуатируемой крыши в проекте сказывается на стоимости квартир. Они становятся дороже на 3% и даже 5% в сравнении с жилыми комплексами, где подобной инфраструктуры не предусмотрено. Но все же это весомое конкурентное преимущество.