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Аквапарк «Океанис» получит налоговые льготы на 408 млн рублей

Законодательное собрание Нижегородской области на заседании 25 мая утвердило инвестиционное соглашение с аквапарком «Океанис» (ООО «Акватория развлечений»). Компании предоставят 408,5 млн руб. налоговых льгот до 2027 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Центр «Океанис» с аквапарком и торговыми помещениями открывали поэтапно в 2021-2022 годах. Инвестор вложил в строительство 7,7 млрд руб. Было создано 270 рабочих мест.

«Акватории развлечений» решено предоставить 386,3 млн руб. льгот по налогу на имущество (до 2028 года) и 22,2 млн руб. по налогу на прибыль (до 2025 года). Бюджетный эффект за период поддержки составит 483,5 млн руб.

Анастасия Еремина

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